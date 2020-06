Visitantes acudieron a centros comerciales, tras su reapertura en Cali

En el centro comercial Chipichape, uno de los cinco centros comerciales que abrió dentro del plan piloto de la reapertura y el cual está en el norte de la capital vallecaucana, recibió el fin de semana a unos 7.000 visitantes.

Allí, sus directivas señalaron que están aplicando todas las medidas de protección y bioseguridad para sus clientes, que incluyen desinfección de los carritos para hacer mercado, así como en cada ingreso a los locales.



Así mismo, en Unicentro, otro de los grandes centros comerciales que abrió sus puertas en el sur de la ciudad a partir del pasado viernes, indicaron que todo el complejo puede albergar a unos 12.000 visitantes. Su gerente general, Gustavo Jaramillo, dijo que se toma la temperatura al ingreso de toda la ciudadela comercial, así como en los locales. Así mismo, informó que se instalaron lavamos en algunos de los pasillos del centro comercial.

Jaramillo dijo, además, que no está permitido el ingreso de niños de 12 años o de menos edad, ni tampoco adultos mayores de 70 años o más. Manifestó que las áreas que eran destinadas para menores y adultos mayores están cerradas.



“Si tiene más de 37 grados de temperatura, no se puede entrar, si no tiene tapabocas, no puede entrar. Cada espacio tiene el 30 por ciento de ocupación, entonces que hayan 4 metros cuadrados en donde la persona se pueda mover libremente. Hay señales para guardar la distancia, alcohol glicerinado y lavamanos en los pasillos”, dijo el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés.



Por su parte, Albeiro Aristizábal, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Centro de Cali (Grecoentro), dijo que los comerciantes de la calles 13 y 15 con carreras 5 y 9, han sido disciplinados para esta reapertura que permitirá que 10.000 personas vuelvan a sus labores para tener fuente de ingresos. En el centro de Cali hay circuitos de tamizaje dentro de las 12 manzanas autorizadas para que la actividad comercial se retome. En el centro de Cali se abrieron 3.400 locales.



Sin embargo y pese a las recomendaciones, en las céntricas calles se observaron cientos de personas, muchas de las cuales, no conservan.



En otros centros comerciales, como Centenario, también pusieron lavamanos en el ingreso de este complejo para recibir allí a más de 2.000 visitantes, a partir de este lunes, 8 de junio.



Como en la mayoría de los centros comerciales, pueden ingresar visitantes a cada local, según los metros cuadrados. En muchos no pueden superar las cinco o 10 personas.



Los centros comerciales estarán abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche.



CALI