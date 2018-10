Mil jóvenes vulnerables ‘se la jugarán por la vida’

Mañana arrancará el torneo de fútbol por la paz que involucra a los pobladores de las ocho comunas más vulnerables de Cali y que se extenderá hasta diciembre.

Serán mil muchachos los que se pondrán los guayos. Una estrategia de la Policía Metropolitana, la alcaldía de Cali y el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle dentro del proceso de inclusión social y restitución de derechos que involucra a 1.700 jóvenes de las comunas 1, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 y que ha permitido reducir, casi en un 50 por ciento, las muertes violentas en medio del contexto de las pandillas.



Serán 22 equipos los que se disputarán este torneo por la paz. Participarán en dos modalidades, fútbol once y golombiao, una disciplina que surgió en el 2003 para promover la convivencia. El lema de la competencia es ‘Nos la jugamos por la vida’, porque justo es eso lo que se busca con esta estrategia, alejar a estos jóvenes de las dinámicas de la violencia.



“El deporte es una estrategia para tener un mejor desempeño en la vida cotidiana, porque jugando fútbol le apostamos a la vida de una forma diferente, es muy importante que se brinden estos espacios y participar en ellos”, dijo Marcial Quiñones, uno de los jóvenes de la comuna 13 que participará en el torneo.



La idea de este torneo por la paz fue del narrador deportivo vallecaucano Javier Fernández.



“Esta idea pudo nacer de cualquier otra persona, pero lo que importa es el apoyo. Buscamos que las personas que se mueven en entornos difíciles entiendan que la Policía no es enemiga y que entidades como la Alcaldía y el Instituto Cisalva, institución espectacular de la Universidad del Valle, que adoramos, son aliadas. Por fortuna, tengo el eco para que seamos los pioneros de este proyecto en el país”, dijo el narrador.



La semifinal del torneo, que se disputará en una única jornada, será el 2 de diciembre; el tercer y cuarto puesto, así como la gran final será el 8 de diciembre.



En el caso del golombiao, el primer gol de cada equipo y de cada tiempo lo deberá hacer una mujer y a partir de ahí los demás goles se intercalarán por género. Todos los miembros de cada equipo deberán jugar; en este caso no hay árbitro, sino un asesor de juego.



Además, el comportamiento de las barras también sumará puntos. Cada partido se jugará en escenarios deportivos de cada uno los territorios correspondientes, como estrategia alternativa para resolver los conflictos.