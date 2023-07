'El sueño americano' no se le quitaba de la cabeza a Manuel Javier Prado Cortés y, por eso, decidió viajar desde Buenaventura a Barranquilla, donde se embarcó con un amigo.



Esa aventura por mares resultó fatídica.

A Manuel Javier lo reconocían desde su juventud por su estilo para bailar y por el amor a su familia en Buenaventura.



El sustento lo había ganado usualmente como comerciante y como trabajador de la construcción. Los últimos años, con la pandemia y los paros en su ciudad, no habían sido los más afortunados para el porteño.



Manuel Javier pasó su adolescencia y juventud conociendo cientos de casos de polizones que se embarcaban desde Buenaventura y no pocos regresaban años después con los frutos de esas aventuras.



O no volvían jamás, pero se hacía leyenda de sus logros al viajar escondidos en contenedores o en los pasillos de las barrigas de buques.



Unos más pasaban por momentos amargos como detenciones y deportaciones hasta sus muertes metidos en esos armarios gigantes de la navegación.

Manuel Javier Prado Cortés murió dentro de buque en el mar de Turquia Foto: Archivo particular

En el viaje hasta Barranquilla se fueron unos pesos, pero Manuel Javier, de 56 años, logró 'coronar' el ingreso a un buque.



A su lado iba Luis Antonio Obando Castro, un amigo que tenía las mismas ilusiones.



Ellos esperaban llegar a los Estados Unidos. Metidos en su escondite no sintieron que el buque se iba alejando en dirección a Turquía, entre Europa oriental y Asia occidental.



El mayor tiempo de viaje, las condiciones de temperaturas, la sed y el hambre acabaron con las fuerzas de Manuel Javier, quien murió cuatro días antes de llegar al puerto de Samsun, una localidad turca que está a unas 20 horas de viaje aéreo desde Colombia.



El hallazgo se presentó en una revisión de control a tres millas de Samsun y se le informó a guardacostas de la zona.



El cadáver de Cortés fue remitido a la morgue del Hospital de Investigación y Capacitación de Samsun para determinar las causas de la muerte.



El compañero de viaje fue detenido, pero estaría ya en libertad.



Tomasa Cortés, la mamá del porteño fallecido, pidió ayuda a las autoridades para que el cadáver sea repatriado y poder verlo.



Jhonny Prado, quien es docente, dijo que "duele lo ocurrido con mi hermano, le quiero decir a Colombia que hoy fue lo de Manuel y les pido que mantengan sus esfuerzos acá, que estudien y no asuman estos peligros. Ahora nos toca pedir que puedan traerlo a casa".

