Mientras alistan la Feria de Cali, en el sur sufren por ruido

Mientras la ciudad se alista para vivir los seis días más fiesteros de la año durante la Feria de Cali, la comunidad del barrio El Lido sigue afectada por el exceso de ruido.

Vecinos manifestaron que durante todo este año han vivido lo que consideran un tormento por la que afirman una equivocada ubicación de una carpa concierto en un lote abierto frente a cientos de apartamentos de conjuntos residenciales.



“El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) -aprobado por el Concejo de Cali en 2014- no permite sobrepasar los 45 decibeles nocturnos y no permite el consumo licor”, dijeron estos moradores cerca de la carrera 50 con calle Quinta, en el sur de Cali.



Directivos de la carpa afirmaron que han acatado las medidas de Planeación, pese a que este año, el estamento indicó que requerían documentación. Así mismo, indicaron que cuentan con los permisos y que han hecho lo posible para no afectar a la comunidad.



En diciembre del año pasado, la polémica se avivó, porque operarios de Emcali acudieron al lugar, con apoyo de la Policía, para cortar los servicios de la carpa.



Según el Área Jurídica de Emcali, los dueños y promotores de las actividades en este lugar no habrían pagado, en ese entonces, sus facturas de energía y acueducto a tiempo. Emcali informó que el plazo era el 23 de noviembre y que el pago se hizo el 30, cuando era extemporáneo.



El Área Jurídica de Emcali añadió que el permiso que tenían era provisional por dos meses desde el 22 de agosto hasta el 22 de octubre de aquel 2018.



Los dueños de la carpa dijeron que instaurarían recursos jurídicos en contra de Emcali, y afirmaron que sí estaban al día con los pagos y que sí los hicieron dentro de los tiempos establecidos.



CALI