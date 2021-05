Miembros de Misión Médica se retiran de zona de ataques en Cali

Los Scouts de Colombia, dentro de la misión médica y humanitaria en Cali que está sirviendo de garante de derechos humanos y atendiendo a la población en esta crisis social y de orden público en Cali, anunciaron que se retiran porque sus vidas están riesgo por disparos y ataques a la población civil de parte de hombres armados que han salido en las últimas noches.



Este hecho dejó dos heridos. Uno de ellos, identificado como Darío Vélez, quien se encuentra en la clínica Nuestra.

En medio de este crítico panorama de paro nacional, que empezó con protestas pacíficas contra la reforma tributaria, actores armados se han involucrado y serían quienes están disparando desde vehículos contra la ciudadanía y la misión médica.



Es así que el viernes pasado hubo dos ataques desde una camioneta particular, en la misma noche del 7 de mayo, en zona del hotel La Luna, el cual, fue quemado el 3 del mismo mes, causando más pánico y zozobra.



Por ello, funcionarios de la Alcaldía de Cali y de la misión médica elevaron un clamor urgente a que cesen estos hechos.



‘Ni siquiera en las guerras más cruentas de la humanidad se ha atacado a la misión médica’. Desde camionetas Toyota Prado. Esto supera lo concebible", dice una funcionaria, en medio de la noche del pasado 7 de mayo. en un video difundido por redes sociales.



Por ello, este domingo, Wálter Triviño, director de la Fundación Equipo Scouts de Colombia, dijo no seguirán prestando el servicio de ayuda humanitaria dentro de la misión médica y de derechos humanos.



"La misión médica se ve afectada en su totalidad y nuestros voluntarios se ven en grave riesgo de perder la vida", afirmó.



Dijo que ya una ambulancia de los Scouts y una camioneta están afectados.



"La Misión Médica no está siendo respetada, pese a tener uniforme y distintivos", dijo.



A su vez, hay rechazo por la quema este fin de semana del CAI móvil de la Policía, a la altura del kilómetro 2 del cerro tutelar Cristo Rey.



No hubo heridos ni víctimas, pero sí el miedo de los vecinos de que las llamas se propagaran y afectaran sus viviendas por lo que sacaron baldes con agua para apagar la conflagración. Los Bomberos tuvieron que intervenir para extinguir este nuevo hecho vandálico.



