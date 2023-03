Presuntos disidentes del frente 'Jaime Martínez', de la extintas Farc, llegaron en seis motocicletas e instalaron pasacalles en la vía Panamericana.

Más allá de que estos jóvenes instalaron dos pasacalles, en inmediaciones de un puente y de un cementerio, la comunidad se mostró preocupada y sorprendida por elementos que inclusive estaban envueltos como si fueran explosivos.

La población pide a las autoridades, no solo de Jamundí o de Cali, también en el Valle más controles.



Los alcaldes de esta región, en Cali, Jorge Iván Ospina, y en Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, han hecho constantes llamados al Gobierno, reiterando que esta situación de grupos armados es el orden nacional.



Para el alcalde Ramírez, Jamundí no puede estar aislado de intervenciones que son nacionales, teniendo en cuenta que lo que sucede en Nariño y Cauca repercute en Jamundí, debido a que colinda con el norte caucano. "Es la visagra hacia esas zonas", reiteró el mandatario Ramírez.



Recordó que Jamundí está en el mismo corredor hacia el municipio Buenos Aires, en el norte del Cauca, donde una emboscada dejó seis soldados muertos y otros siete heridos, el pasado 6 de diciembre.



"Jamundí tiene una situación estratégica no solo con está pasando con cultivos ilícitos, sino el tráfico de estupefacientes. Jamundí es la visagra del corredor del Naya para sacar droga hacia Buenaventura, hacia el exterior", ha expresado en los últimos meses.



El grupo 'Jaime Martínez' delinque en la zona rural de Jamundí y en parte del nororiente del Cauca. Tiene su centro de operaciones en zona del Naya, entre Valle y Cauca, en inmediaciones del municipio caucano de Suárez.



