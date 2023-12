Miedo por el regreso de paramilitares que amenazan al campesinado en el Valle

Las 14.521 hectáreas en el Parque Natural Regional Páramo del Duende se volvieron otro de los corredores estratégicos para grupos de narcotraficantes y alzados en armas con influencia paramilitar y también para disidentes de las Farc, pues une el centro del Valle del Cauca con el norte del departamento.



Es así que sin importar alturas de entre 2.200 y 3.900 metros sobre el nivel del mar han llegado hombres, algunos de negro, que buscan sacar oro de las entrañas de la tierra, al tiempo que van talando bosques andinos en zonas de inmediaciones a las veredas Cristalina Alta, Alto Boleo, La Camelia y Río Bravo, cada una con un promedio de unos 300 habitantes, del municipio Calima El Darién, conocido por el turístico lago del mismo nombre.

Campesinos han visto que estos hombres han ido abriendo paso a trochas para extraer el mineral. Pero, de acuerdo con las autoridades, también lo han hecho para tener un camino más despejado en el tráfico de drogas y armas en el páramo del Duende, en jurisdicción de los municipios Riofrío, Trujillo y Calima El Darién, el cual también limita con el litoral de San Juan, municipio de Santa Genoveva de Docordó, en Chocó.



En la Policía, la Tercera División, la Tercera Brigada, la Fiscalía y la misma Alcaldía informaron que vienen trazando planes para intensificar las acciones contra la disidencia del frente ‘Jaime Martínez’ y contra un grupo de crimen organizado, este último que, según la Defensoría del Pueblo, aunque se hizo notoriamente visible con el asesinato de un labriego, de 77 años, en octubre pasado, y a quien decapitaron para mandar una macabra amenaza a la comunidad, está radicado desde hace cuatro años en la zona.



Campesinos han visto que estos hombres han ido abriendo paso a trochas para extraer el mineral. Foto: Gobernación del Valle

Allí, los campesinos tienen miedo de hablar y lo han hecho con funcionarios de la Defensoría, clamando por ayuda, debido al horror que maneja tal grupo en sus intimidaciones a quienes no desean dejar sus terrenos. Se trata de los ‘Simpson’ que aunque es señalado como del crimen organizado, según fuentes de Fiscalía, tendrían nexos con paramilitares



Según la Policía Valle, desde el último año hasta ahora se han reportado 10 capturas de presuntos integrantes del crimen organizado y de la facción ‘Jaime Martínez’, disidencia de las Farc, al tiempo que se mantienen las recompensas por hechos que involucran a bandas criminales, una de ellas, los ‘Simpson’, de 20 millones de pesos, y la segunda y más reciente, de 30 millones para capturar a los responsables del atentado el pasado primero de diciembre con dos explosivos en un barrio de Calima, contra la vivienda de una familia y que causó la muerte de la madre.



La víctima era Flor Alba Cruz Morales, de 44. No obstante, la Policía Valle no ha relacionado el atentado con los ‘Simpson’, pero sí reiteró que la acción fue cometida por un grupo armado.

El grupo es conocido como los ‘Simpson’ y, aunque es señalado como del crimen organizado, según fuentes de Fiscalía, tendrían nexos con paramilitares Foto: Archivo EL TIEMPO

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que “en la Defensoría evidenciamos que los ‘Simpson’ no solo destruyen el medio ambiente, también amenaza a la población que se atreve a denunciar y obliga a las personas a abandonar sus propiedades, inclusive con disparos”.



Camargo anotó: “Es urgente que el Estado actúe para proteger la vida e integridad de quienes viven en esa zona rural de Calima El Darién, principalmente, campesinos vulnerables. También urge la protección de los recursos naturales".



Ante la situación, la gobernadora Clara Luz Roldán ha venido monitoreando lo que sucede en Calima El Darién, luego de un consejo extraordinario de seguridad. Según la Gobernación, la Fuerza Pública no ha dejado de velar por la ciudadanía y la seguridad se ha reforzado en el área rural.



El comandante de la Tercera Brigada, coronel Julio Pinzón, declaró: “Desde el Ejército y la Policía hemos venido haciendo trabajos coordinados por la seguridad”.



Mientras tanto, el general Raúl Vargas, dijo que “El compromiso de nuestras tropas del Batallón de Artillería No. 3 está con Calima El Darién. Allí velan por la seguridad desde diferentes veredas”. Señaló que existe la línea 147 del Gaula militar en el Valle y que las Fuerzas Militares están atentas a cualquier anomalía. El Batallón de Alta Montaña custodia la zona.

Carolina Bohorquez Ramírez

Cali

EL TIEMPO

