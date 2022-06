Los ocupantes de la lancha soñaban en que este iba a ser un viaje de ensueño a las playas de Juanchaco, a una hora y media de Buenaventura, para disfrutar el fin de semana con puente festivo y celebrar el Día del Padre.

Los turistas habían partido en la mañana del pasado viernes desde Buenaventura, con el deseo de un descanso y celebrar en familia.



Sin embargo, los vientos empezaron a agitar el pequeño navío que había partido del que es el puerto más importante del suroccidente del país.



(Lea también: Henry Viáfara: lo habrían ubicado en Puerto Tejada, en el norte del Cauca)



Jaime Caicedo era uno de los pasajeros, quien temía a las gigantescas olas que se fueron formando, como sacadas de una película de terror. Sacudían la lancha.



Era sentir la impotencia ante la inmensidad del mar.



Estas lanchas son las típicas para transportar a turistas a las playas de Juanchaco y Ladrilleros, uno de los atractivos del Valle.



Había hombres y mujeres que empezaron a asustarse. Algunos reconocieron que rezaban para que las olas no siguieran sacudiendo la pequeña lancha que llevaba a 24 personas en total.



De ese número, 19 eran turistas y tres personas más viven en Juanchaco.



La nave estaba con dos tripulantes, ambos en los extremos del navío.



Sin embargo, el mar se embraveció, como estos visitantes no lo habían visto.



Recuerdan que el color del agua había dejado de ser el castaño que se observa en las proximidades de Buenaventura para tornarse de un tono verde espeso.



Eso significaba que la profundidad era mucho mayor y estaban retirados de Buenaventura, tanto que la tierra firme estaba muy lejana como para nadar.



La lluvia seguía cayendo y luego, la bruma dominó el paisaje.



Por eso, los corazones y los nervios se aceleraron.



"¿Qué hacer? ¿Dónde buscar un refugio seguro? Era esta a merced del mar", recuerda Caicedo, que hoy trata de sobreponerse, pero aún habla con rapidez, quizás porque el susto no se asimila tan fácilmente.



(Además: Venezolano fue asesinado frente a su bebé, acorralado en asonada en Cali)



Al tiempo que empezó a llover con esos vientos y una olas que se volvieron indómitas crecía el pánico entre estos ocupantes de la nave.



Fue hasta que una gigantesca ola se aproximó como un gigante enfurecido. Llegó por uno de los costados de la lancha y depositó toda su fuerza sobre ella.



Los gritos se escucharon y luego la lancha zozobró. No se veía. Solo quedaron los viajeros en el agua y haciendo esfuerzos por mantenerse a flote con sus pertenencias esparcidas en el Pacífico.



Los chalecos que llevaban fueron aliados, mientras con sus brazos y piernas trataban de seguir a flote. El miedo seguía creciendo.



Por fortuna, los tripulantes se comunicaron con la empresa de la embarcación en Buenaventura, de donde salió el llamado a los Guardacostas.



La lancha naufragó en el sitio llamado El Paso o Salto del Tigre. Es uno de los sectores conocidos por los brincos de las lanchas en un mar del Pacífico que, irónicamente, suele dar sorpresas.



Cerca de allí, otra lancha con civiles veían a los pasajeros desde lejos como puntos en una inmensidad a la cual se le debe tener respeto.



Todo este episodio duró 60 minutos, pero para estos náufragos, el tiempo parecía interminable y los deseos por no morir en el mar se hicieron evidentes.



Cuando llegaron los guardacostas, cada uno de los pasajeros con ayuda de la segunda lancha fueron abordando la nave de los primeros.



"¡Relájense, relájense!", les decía uno de los hombres abordo del navío de los Guardacostas. Los náufragos seguían en ese vaivén del agua.



(Lea también: Faustino Asprilla: se aviva polémica por muerte de su caballo en cabalgata)



"Estamos todos completos, se perdió lo material, pero la vida es lo que prima", dijo el señor Caicedo, asustado por lo que acababa de vivir.



"Todos quedaron a salvo y fueron llevado a Juanchaco,", aseguró el comandante de la estación de Guardacostas de Buenaventura, capitán de corbeta Juan David Rendón.



Los 24 náufragos se están recuperando y algunos ya han regresado a Buenaventura para retomar sus vidas y tratar de olvidar la pesadilla en que se convirtió ese viaje que habían planeado como de ensueño.



CALI