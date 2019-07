Microrrueda de empleo en el Distrito de Aguablanca

Siguen los pronunciamientos por las zarigüeyas y esta vez por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC).



A su vez, una investigación de la Universidad del Valle confirmó la presencia de un parásito en los caracoles africanos.



Entre tanto, la Policía desarticuló una banda y el Sena realiza este jueves una microrrueda de empleo en Aguablanca.



Por último, en el Concejo se planteó la necesidad de más egresados universitarios con conocimientos bilingües y con destrezas en manejar softwares.

Estas son las cinco informaciones que debe leer:

La Policía hizo efectivas las capturas. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Capturas para contrarrestar delitos en el oriente de Cali

Dentro del plan de choque 'Construyendo seguridad', la Policía Metropolitana de Cali informó que desarticuló la banda 'Los del sur'. una peligrosa estructura delincuencial que cometía hurtos a residencias en la modalidad ventosa y atraco. En Cali, Medellín y Santa Rosa de Cabal fueron capturados a los presuntos integrantes.



En coordinación con la Fiscalía 86 seccional se llevaron a cabo 13 diligencias de registro y allanamiento en las que fue posible hacer efectivas cinco ordenes de captura, imputar cargos a dos personas e incautar prendas como gorras y camisetas de uso privativo de las Fuerzas Militares, guantes, overoles de empresas reconocidas, televisores y celulares, entre otros elementos electrónicos.

En el Sena hay formación técnica, tecnológica y universitaria. Foto: Archivo particular

Oportunidades de empleo por convocatoria del Sena en Aguablanca

Este jueves, 25 de julio, la Agencia Pública de Empleo del Sena y el Centro de Electricidad y Automatización Industrial ofertará 393 vacantes durante una microrrueda de empleo. Se llevará a cabo entre las 8 a. m. y las 12: m.



El encuentro se llevará a cabo en la calle 72K N° 26J-97, en el barrio El Pondaje, en el oriente de Cali.



En el Sena recalcan que entre los requisitos necesarios para participar se debe hacer registro de los datos en la página web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co; presentarse con hoja de vida impresa y con los respectivos soportes de estudio o constancias laborales, para certificar las condiciones exigidas en el cargo.

Las zarigüeyas son marsupiales, no roedores. Foto: Archivo particular

Sigue el clamor por las zarigüeyas

Mientras la Personería de Cali y la Policía Ambiental hacen un llamado a la comunidad a no atacar las zarigüeyas, la Corporacion Autonoma Regional del Valle (CVC) indicó que es impreciso hablar de desplazamiento de estos animales por supuestas obras en construcción "(...) y contrario a lo que se piensa, puede generar reacciones adversas sobre el marsupial, pues podría ser víctima de ataques debido a que muchas veces es confundido con una rata, por su larga y lampiña cola". No obstante, se sumó a la convocatoria de no atacar estos mamíferos ni herirlos, ni provocarles la muerte.



"Si encuentra una zarigüeya herida préstele los primeros auxilios y proceda a su reporte a la Autoridad Ambiental, para su atención y valoración en los Centros de Atención y Valoración de fauna silvestre, conforme a los protocolos establecidos en la Resolución N° 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Reportar la presencia de estos animales a las autoridades para realizar el rescate, con el Dagma se puede comunicar a los números 6530869 - 350 315 0844 - 6609455, de la Oficina de Gestión de Fauna Silvestre; o puede llamar a la Policía Ambiental al 123 o al celular 300 4592472", señala un comunicado de la CVC.

Se confirmó presencia de parásito. Foto: Archivo particular

Investigación de Univalle sobre los caracoles africanos

Si bien es cierto que el Caracol Gigante Africano (Lissachatina fulica) puede albergar parásitos, específicamente nematodos (gusanos cilíndricos no segmentados) del género Angyostrongylus (A. costarricense y A. cantonensis); esto no lo convierte en un animal venenoso per se, sino en un vector, es decir, el portador del agente infeccioso. Así lo señala una investigación del Departamento de Biología de la Universidad del Valle.



El estudio fue recientemente publicado en la revista Infectio (Vol. 23 #2 de 2019) de la Asociación Colombiana de Infectología confirmó, por primera vez, la presencia de Angiostrongylus cantonensis, parásito causante de la meningitis eosinofílica, en el tejido pulmonar de caracoles gigantes africanos en Colombia, específicamente en el puerto de Buenaventura.



El equipo investigador estuvo conformado por el doctor Alan Giraldo, docente de Zoología y líder del Grupo de Investigación en Ecología Animal; el doctor. Andrés Castillo, docente del área de Genética y miembro del Grupo de Investigación en Genética Molecular Humana; y los estudiantes del programa de maestría en Ciencias Biología, Diego Fernando Córdoba y del programa de Biología Camilo Garzón, pertenecientes al Grupo Ecología Animal.

El mercado es cada vez más competitivo. Foto: Archivo. EL TIEMPO

En Cali se necesitan a egresados cada vez más bilingües y manejando TIC

El estudio del proyecto de Acuerdo 106, que propone una política para el Desarrollo Económico de Cali, tuvo su punto más candente en la Comisión de Plan y Tierras, tras escuchar al gerente de Zona mérica Jaime Miller quien reveló que si bien hay una oferta profesional egresando de las universidades de la capital del Valle existe una falencia y es que se requieren con manejo de idioma ingles y desarrolladores de softwares.



Miller indicó que Zonamérica llegó a Cali por ser una ciudad que tiene 8.000 egresados de las universidades al año. “Por eso se tomó la decisión de quedarse en el sur”. Agregó, que frente a la capacitación del talento humano, se necesita más personal bilingüe y más desarrolladores de software y de las TIC.



