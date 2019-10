Michel Maya no renuncia a su candidatura a la Alcaldía de Cali

El candidato de la Alianza Social Independiente Michel Maya rechazó lo que ha llamado "las cadenas de desinformación falsas que han circulado y que suplantan su nombre y anuncian una supuesta renuncia a la candidatura" e invitó a los demás candidatos a un juego limpio de cara a los ciudadanos.

“Como es de conocimiento público y por los últimos 16 meses, promovimos un proceso de unión entre candidatos independientes que consolidara una tercería para enfrentar a las maquinarias tradicionales de la ciudad",.dijo el aspirante.



“Entendemos que nuestra candidatura y las voces que nos acompañan, representen una amenaza a la politiquería y la corrupción que han gobernado a Cali y por eso no nos detendremos en perseguir el cambio que la ciudad necesita el próximo 27 de octubre", añadió.



Dijo, además: “Hoy decidimos seguir adelante con los ciudadanos y convocamos a los que quieran adherirse a nuestra campaña, a hacerlo bajo los principios programáticos de una ciudad legal, equitativa, sustentable, inteligente y próspera en un compromiso de la mano de todos los caleños a partir del próximo 1o de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2023. “La nuestra es una candidatura realmente independiente, impulsamos una lista cívica al concejo de la ciudad, no tenemos jefes ni socios políticos, las maquinarias ya tomaron partido y tienen candidatos propios, los de la politiquería, el continuismo y la improvisación”. “La política que nosotros hacemos es de frente, con ideas y con las mejores propuestas pensando en los intereses de la mayoría de los ciudadanos y en las soluciones que necesitamos los caleños”.



Así mismo concluyó: “Invitamos a las demás campañas y a sus redes sociales a jugar limpio y no difundir noticias falsas y concentrarse en ganar el afecto de los ciudadanos. “Convocamos a las demás campañas a que trabajen por idear sin copiar ni suplantar las mejores propuestas para Cali y lograr asi conquistar el corazón de los caleños. “El cambio es imparable y de la mano de los caleños y caleñas vamos hasta el final y vamos a ganar.”



