'Mi hijo no es narco y somos una familia humilde'

La familia de Jhon Viáfara insiste en que las acusaciones contra el exjugador de fútbol son una calumnia y que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico.



Las autoridades capturaron al deportista esta semana y según la Fiscalía, está acusado del presunto delito de tráfico de narcóticos. El operativo se llevó a cabo con apoyo de la DEA, con fines de extradición.

José Viáfara, el papá del exjugador, dijo su hijo proviene de una familia humilde de Robles, en Jamundí.



“Se trata de un montaje, de una verdadera calumnia. Queremos que vengan a conocer cómo vivimos", dijo el progenitor.



Jaime Viáfara, hermano de quien logró el campeonato en la Copa Libertadores con el Once Caldas, también indicó que el exjugador se dedicó a enseñar fútbol a niños, después de que se retiró desde este deporte en 2015.



"Mi hijo no es ningún narco", dijo José Viáfara. "Como personas públicas nos reunimos con personas que se quieren tomar fotos y no sabemos sabemos quiénes son".



Añadió que inclusive una fotografía en la que se observa a Viáfara empuñando armas, el padre dijo que era una imagen de ocho años atrás y que fue parte de una "recocha familiar", añadiendo que armas de balines.



José Viáfara aseguró que la familia no cuenta con lujos y que a sus hijos los ayudó a crecer siendo bombero.



CALI