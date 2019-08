Metrocali pierde apelación por $110.041 millones pero acude a tutela

El Consejo de Estado declaró infundado el recurso de apelación que presentó Metrocali, como ente encargado del sistema de transporte masivo MIO en Cali.



En primera instancia, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio atendió parcialmente las reclamaciones del concesionario.



Metrocali anunció que, en defensa del patrimonio público, acudirá a una acción de tutela contra el mismo laudo arbitral.

En noviembre del año pasado un Tribunal del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amable Composición atendió las peticiones del operador del sistema conocido como Grupo Integrado de Transporte (GIT):



Esa instancia determinó que se le debían reconocer 84.966 millones de pesos al concesionario como indemnización, más 25.075 millones como intereses de ese monto inicial. Estio suma los 110.041 millones.



Uno de los argumentos de GIT se centraba en que Metrocali no había cumplido con las obras de infraestructura, como un patio taller y porque no se frenó el paralelismo del transporte público colectivo.

El concesionario, bajo la gerencia de Enrique Wolff, considera que la decisión les permite absorber un porcentaje importante de las pérdidas afrontadas debido a los incumplimientos.



La compañía afirmó que en adelante sigue el compromiso de seguir mejorando el servicio, como se está cumpliendo.



En el fallo también se ordena el reconocimiento desde enero de 2017 de la tarifa técnica (lo que realmente cuesta movilizar un pasajero dentro del Sistema Masivo) al concesionario. Metrocali se opuso basado en las condiciones establecidas en los contratos de concesión originales.



La pretensión del concesionario era de 300.000 millones, el fallo representa un 36 por ciento del total pretendido.

La acción de tutela

Carolina Cardona, jefe de la Oficina de Defensa Judicial de Metrocali, dijo que una vez se conoció el laudo arbitral, la entidad ha ejercitado todos los mecanismos que la Ley concede.para este fin,. entre ellos, el recurso de anulación ante el Consejo de Estado. Allí quiero hacer un hincapié. El recurso de anulación dada su naturaleza tiene unos efectos técnicos. En ese sentido las causales que nosotros enmarcamos en el recurso de anulación eran por vicios procesales. Ayer fuimos notificados de la decisión del Consejo de Estado que declara infundado el recurso de anulación".



La abogada dijo que "Metrocali acudió a una acción de tutela. Para presentarla era necesario agotar los demás mecanismo que la Ley establece para atacar los vicios procesales. Y estamos atacando los vicios de fondo, como vías de hecho"



La jurista precisó que "las vías de hecho están en tres aspectos: los primeros son defectos fácticos porque el Tribunal de Arbitramento aplicó una norma que que no regía en materia de caducidad; el segundo aspecto se refiere a que el Tribunal omitió tener en cuenta las pruebas que nosotros aportamos durante el proceso referentes a la entrega de los patios; y el tercero hace referencia a que el Tribunal omitió tener en cuenta que el riesgo de la demanda fue asumido por el concesionario".



Metrocali informó que “ha hecho todo lo que le corresponde en el ejercicio legítimo del derecho de defensa que le asiste, y lo seguiremos haciendo. La defensa jurídica de la entidad invocó la causal novena de la ley arbitral que señala “haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros o haber concedido más de lo pedido”.



En ese sentido señala que los árbitros aplicaron una norma que no regia para el caso concreto en materia de caducidad, además, el tribunal de arbitramento no valoró una serie de pruebas legítimas allegadas durante el proceso y tampoco tuvo en cuenta que el riesgo de demanda (los pasajeros) fue asumido por el GIT Masivo al firmar el contrato, entre muchas otras vías hecho.