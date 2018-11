Mesa técnica para revisar las cifras del censo en el Valle

El director nacional del Dane, Daniel Oviedo, se comprometió con las autoridades regionales a revisar las cifras porque el número de vallecaucanos disminuyó, lo que se traduce en menos asignaciones presupuestales para el departamento.

Se conformará una mesa técnica en la que se cruzará información proporcionada por los gobiernos departamental y municipal con la información del Dane con el fin de lograr una cifra real de la población.



“La idea es que la tercera semana de diciembre podamos tener una conclusión de esa mesa técnica en materia de la verificación de la cobertura y la calidad en la información del censo de población y vivienda en el departamento y la capital”, dijo el director del Dane.

De lo que se trata es poder garantizar que la foto, la cual está llamada a tomar el censo nacional de población y vivienda, sea la foto más precisa FACEBOOK

TWITTER



Vamos a cruzar toda la información para que, si tenemos que identificar algunos correctivos, lo hagamos rápidamente



El funcionario se reunió con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, delegados de la alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio, quienes le expresaron su preocupación frente a las diferencias que presentan las proyecciones del censo para el 2018 en el departamento y el impacto negativo que esto trae en materia de asignaciones presupuestales.



“En el Valle ocurrió lo mismo que en algunos municipios, en Buenaventura, por ejemplo, todavía están subiendo datos y en algunos municipios, a pesar de que aumentó, en otros ha decrecido considerablemente”, dijo la mandataria regional.



En Cali, hubo una disminución del censo en algunos sectores, en especial en lo que están muy afectados por la inseguridad.



Según datos preliminares del censo, en el Valle hay 3,9 millones de habitantes, pero solo en el régimen subsidiado figuran 4’324.000 personas y hay 47.000 pobres no asegurado.



“Nos preocupa porque resulta que en el Sistema General de Participaciones hay unos recursos de propósitos generales que son para salud y educación y los municipios pequeños de categoría 5 y 6, generalmente, viven con esos recursos de propósitos generales y eso también va a implicar disminución en recursos para agua potable”, señaló la Gobernadora.



“Yo creo que en un mes que tuvieron para hacer el censo, después de que no tenían recursos para ello, pues no creo que hayan terminado. Así se lo expresamos al director”, señaló la mandataria.