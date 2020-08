Botella de agua llevó a Mercy a ser la modelo de una agencia

En la estación Caldas del sistema de transporte masivo de Cali MIO, los 1,80 metros de estatura de Mercy Riascos no pasan inadvertidos. También llaman la atención sus largas piernas y la cadencia del movimiento de su esbelta figura.

En ese lugar del sur de la capital del Valle, esta afrodescendiente nacida hace 21 años en Timbiquí (Cauca) vende piña, papaya y otras frutas, así como botellas de agua. Con las ventas del puesto de frutas, Mercy y su mamá aportan al sostenimiento de su familia.



Mercy llegó a Cali hace ocho años con sus padres y sus cuatro hermanos, desplazados por la violencia que se vivía en la mencionada población de la costa Pacífica colombiana.



En enero pasado, la venta de una botella de agua le permitió a Mercy explorar otra opción de trabajo y, además, hacer realidad el sueño que comenzó a acariciar cuando con sus amigas de niñez jugaban a ser modelos.



Quien le compró el agua a Mercy es Petra Lombardi, entrenadora de modelos. El porte, la talla y las maneras de Mercy en su puesto de frutas no dejaron indiferente a Lombardi. “Ella me dice que es profesora en la agencia NB, me gustaría que sacaras una cita para que te vean. Yo fui, Fabio, que es el dueño de la agencia, me entrevistó, le gustó el perfil y me inscribió. Ya soy una modelo de la agencia”, relató Mercy.



Antes de que la pandemia del covid-19, Mercy alcanzó a ser modelo de los reconocidos diseñadores caleños Guao DiColombia y Johanna Ortiz. Con el primero hizo paralelas y fue portada de una revista para Colombia Moda, y con Johanna Ortiz hizo una pasarela en vivo para una de sus colecciones.



“Me sentí súper porque cuando a uno le gusta algo, lo hace lo mejor posible”, dijo Mercy, quien hasta marzo pasado acompañó a su mamá en el puesto de frutas debido a la pandemia.



