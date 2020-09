Mensaje de Gobernadora del Valle por diagnóstico de cáncer linfático

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, confirmó ayer que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin, por parte del equipo médico de la Clínica Imbanaco, donde estuvo hospitalizada al presentar síntomas de una afección respiratoria.



Como paciente iniciará sesiones de quimioterapia, que se realizarán de manera ambulatoria en el Servicio de Oncología, durante unos cinco meses. Durante este proceso tendrá incapacidad médica parcial y esta patología no le impedirá continuar con sus actividades.

"En la vida se nos presentan muchos momentos difíciles, ustedes recuerdan que siempre he dicho que, a lo largo de mi vida he caído, me he levantado, me he limpiado las rodillas y he seguido adelante, porque hoy es que debemos asumir que un reto es una oportunidad, un momento de declive es un momento en el que de pronto nos preguntamos porque a mí, pero es una oportunidad, un momento de continuar y de seguir adelante”, dijo en un video.

Explicó que “lo que viene por delante es un tratamiento que seguiré cabalmente de acuerdo con las indicaciones de los médicos. Me ausentaré durante unos días, pero regresaré siempre a continuar con mis funciones, a seguir luchando por mi valle del Cauca, a trabajar por algo que amo muchísimo que es mi departamento”.



Bajo un pronóstico de la enfermedad positivo, el reporte de la Clínica Imbanaco dice que “luego del proceso de atención por parte de nuestro equipo médico y asistencial, se ordenaron los estudios pertinentes que permitieron establecer el diagnóstico de un Linfoma no Hodgkin Folicular”.

Desde la Secretaría Departamental de Salud enviamos buenos deseos y las mejores energías a nuestra mandataria Clara Luz Roldán, estamos seguros de que con su entereza y fortaleza podrá superar este momento. La acompañamos y oramos por su bienestar y sanidad 🙏 pic.twitter.com/jhLcLv90dI — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) September 14, 2020

Roldán reafirmó su fortaleza en Dios e invitó a los vallecaucanos a no dejarse vencer por las adversidades y demostrar por qué este es un Valle Invencible. “Hoy el desafío es para mí, para mostrar que somos un Valle Invencible y que yo como mandataria, como líder de los vallecaucanos voy a demostrarlo".

#QUÉDATEENCASA



Asamblea del Valle del Cauca

SOLIDARIDAD INSTITUCIONAL, POLÍTICA Y PERSONAL CON GOBERNADORA CLARA LUZ ROLDÁN GONZÁLEZhttps://t.co/kKt2wBlZOi — AsambleaDelValledelCauca (@VCtieneasamblea) September 14, 2020



Dijo que “con mi equipo de trabajo, con los diputados, con los gremios, con la academia, con los medios de comunicación, con todos los que hemos hecho un equipo, vamos a seguir trabajando por ese Valle Invencible. Vamos a seguir trabajando para ver nuevamente ese Valle pujante que todos soñamos”.

#FuerzaGobernadora, la amada Cali está con usted🙏.



En este momento de adversidad nos unimos como ciudad y región para abrazarla. Usted es una mujer guerrera que saldrá adelante💪💙❤️💚. pic.twitter.com/49kJ513jBp — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) September 14, 2020

Y expresó que “de la mano de Dios, como siempre, superaré este momento. En Dios está la decisión final de nuestras vidas, pero en nosotros está la tarea de vencer los desafíos y yo con la ayuda de todos ustedes lo voy a vencer”.