Denuncian que menor fue víctima de secuestro y violación por parte de 6 hombres en Cali

Una menor, de 17 años, sufrió toda una tortura, cuando su expareja sentimental, un hombre mayor, la obligó a subir a un vehículo en contra de su voluntad y con otros cinco hombres. Desde ese momento comenzó su pesadilla.

Era el 16 de diciembre de 2023, cuando la menor fue llevada a un sitio alejado de Cali, en la zona rural. No había mucho tráfico ni afluencia de transeúntes.



Campaña 'No es hora de callar' contra violencias hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

Allí fue víctima continuamente de violación por parte de los seis hombres. "El hoy imputado, presuntamente, en compañía de otros cinco hombres, obligarían a la víctima a subir a un vehículo y la llevarían hasta un lugar retirado de esta ciudad, donde abusaron sexualmente de ella, en repetidas ocasiones, cada uno de ellos, al tiempo que la habrían sometido a vejámenes", informaron en la Fiscalía.



Una vez que los presuntos agresores regresan con la víctima a las calles de Cali fue amenazada. Así mismo, de acuerdo con la Fiscalía, la joven tiene un hijo que fue intimidado también.



"Las labores de policía judicial le permitieron al fiscal del caso establecer que posterior a dichos ilícitos, la menor víctima, al parecer, recibió amenazas por parte del hoy imputado y agresiones físicas, así como al hijo menor de edad", informaron en la Fiscalía.



Por esos hechos, la Fiscalía solicitó orden de captura en contra del presunto agresor y expareja sentimental de la menor que habría fraguado el plan de violarla, la cual fue materializada el pasado 13 de febrero.

rechazo hacia las violencias de género en el país. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

La Fiscalía le imputó los presuntos delitos de secuestro simple agravado, tortura y acceso carnal violento.



No obstante, el presunto implicado no aceptó los cargos, pero el juez durante la audiencia de imputación ordenó que debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Otra denuncia de acoso en Cali

Esta semana, una joven grabó y difundió un video en redes sociales para denunciar que fue víctima de acoso y abuso sexual por parte de un hombre en una zona del norte de Cali, entre los barrios La Flora y El Bosque, así como el sector de Menga, donde el presunto agresor tiene influencia.

"Buenas tardes, mi nombre es Valentina Racines. Este video es una denuncia pública por intento de violación, acoso, y agresión física y verbal", dice la joven en la grabación.



Marcha contra la violencia hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

"El día de hoy me encontraba dirigiéndome a mi casa, a eso de las 2:10 p. m. (se estima que el pasado 26 de febrero), cuando un individuo conocido como el 'Mono' en un sector de La Flora, El Bosque y Menga, me llegó por la espalda, me pegó una cachetada e intentó forcejear conmigo para violarme", asegura la joven entre lágrimas.



"Este individuo en repetidas ocasiones me ha amenazado verbalmente, también ha intentado tocarme. En otras ocasiones he intentado hacer una denuncia, pero la Policía me dice que no se puede porque no tengo nombres ni apellidos", continúa con su relato.

En Colombia y en el continente, un solo clamor por las mujeres víctimas de violencia de género. Foto: EFE/Alberto Valdés

"Pero en el día de hoy, este individuo me golpeó, me rompió el vestido que llevaba puesto, también me arañó la cara, el pecho y las piernas, y por consiguiente me tocó mis partes", añade.



"Este video lo hago para que me ayuden a difundirlo o me ayuden a solucionar esta situación porque la verdad temo por mi seguridad física, ya que este individuo me dijo que en una próxima ocasión ya no me iba a salvar. Gracias por favor lo pueden compartir. ¡Que alguien me ayude y me diga qué puedo hacer!", termina el angustioso clamor.

Conozca dónde se puede denunciar violencia de género

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.



En la Policía Metropolitana de Cali se puede denunciar a la Patrulla Púrpura en el número 318 8611522.



En la secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento se hace un llamado para que las mujeres que sufran violencia de género acudan ante las autoridades que hacen parte de la ruta de atención de estos casos, que está conformada por comisarías de Familia, en casos de violencia psicológica, física y patrimonial.



También en la Fiscalía, en casos de violencia sexual, física, patrimonial y psicológica; institucionales de salud, por violencia física, psicológica y sexual, y a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por violencias psicológica, física, patrimonial, y sexual contra niñas y adolescentes.



CALI

