Asesino de hincha del América tiene 15 años y aceptó cargos

Un menor de 15 años es investigado como responsable del asesinato de Andrés Carvajal, un hincha del América quien lucía la camiseta de su equipo previo al clásico contra el Deportivo Cali.



El atacante, incluso -tras su participación en el crimen- habría ido al estadio Palmaseca, de Palmira, donde el pasado sábado se jugó el partido entre los dos equipos tradicionales de la capital vallecaucana por la Liga BetPlay.



Este lunes, ante el Juez 3 de control de garantías de Infancia y Adolescencia, el menor de edad aceptó cargos por el asesinato de Andrés Carvajal Escobar.

Las autoridades investigan si hay otras causas diferentes a la intolerancia entre hinchas, porque el crimen ocurrió en Cali, no en inmediaciones del estadio Palmaseca.



En la Dimayor se informó que el crimen a puñal arrojó que no tendría que ver con el fútbol. Se investiga si se trató de 'fronteras invisibles' o disputa entre pandillas. El homicidio se registró en el barrio Los Guaduales, en el nororiente de Cali.(Le recomendamos: Dimayor dice que la muerte del hincha no es un asunto del fútbol)

De acuerdo con los primeros informes policiales, por los hechos otras ocho personas fueron detenidas, de manera preventiva, luego de que las autoridades ofrecieron hasta 10 millones de pesos por la captura de los homicidas del joven de 27 años.



Estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía para que les inicien formalmente sus procesos judiciales ante un juez de control de garantías. Las autoridades, además, están verificando los antecedentes de las personas detenidas.

Tras su aprehensión, el menor reiteró que "no quería matarlo" y está bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, institución que lo trasladará a un centro de infractores.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, cada vez más son aprehendidos menores de edad presuntamente involucrados en homicidios en la capital vallecaucana.



Gran parte de los más de 39 casos de menores aprehendidos reportados la semana pasada son investigados por homicidios, porte ilegal de armas y distribución de alucinógenos en la ciudad.

“No se trata de unos hinchas, se trata de criminales bajo el ropaje de hinchas”, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina, en su cuenta de Twitter, quien fue enérgico al repudiar este crimen.

Esta semana, el Gobierno y la Policía Nacional estudiarán medidas de control en los estadios y en las calles.



El asesinato de Carvajal quedó registrado en un video, el cual fue difundido por redes sociales. En la grabación, el joven quedó gravemente herido y pidió ayuda. Sin embargo, al no tener respuesta de nadie, se desplomó en la calle.



El año pasado, hubo 1.114 homicidios en Cali, frente a 1.170 del año anterior, según datos de las mismas autoridades y la Policía.



