Alcalde de Cali admite error al usar moto tras choque y pagará multa

El choque del carro de la comitiva del alcalde Jorge Iván Ospina y una motocicleta en una de las curvas de la ladera de Siloé desató una serie de comentarios, entre críticas, bromas y hasta pugna política.



El mandatario venía de recorrer zonas de riesgo en esa loma, donde murieron madre e hija en un deslizamiento la semana pasada. Desde allá anunció la declaratoria de calamidad pública ante los estragos del invierno.



"Frente a los hechos de ayer, así estuviera muy apurado, no debí ser parillero ni debí utilizar la moto sin casco. Hoy pagaré la respectiva multa , la estrategia de la prohibición del parrillero hombre se debe mantener", anunció Ospina en la mañana de este martes.

El choque se presentó hacia las 5:00 de la tarde del lunes 15 de marzo cuando la parte delantera del carro en la comitiva que acompañaba a Ospina tocó una motocicleta, cuyos ocupantes se fueron al suelo, en la ladera del suroccidente de la capital del Valle del Cauca..



El Alcalde dijo que no viajaba en ese carro, pero buscaba mediar porque el vehículo en el que viajaba no podía seguir y él tenía un compromiso en el oriente de la ciudad. El paso quedó cerrado por el incidente.

Hemos tomado la decisión de Declarar : " La calamidad pública " ante la tragedia provocada por la temporada invernal agudizada por el fenómeno de la niña

Visitamos sector la Arboleda en Siloé #CaliUnidaPorLaVida pic.twitter.com/dAFZ6Dd81m — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 15, 2021

En medio de las voces, Ospina intenta una solución rápida y se plantea reconocer el daño. Al ver que no hay acuerdo dice que solo quería una conciliación porque no es su vehículo y se debe ir a un compromiso oficial.

Hoy pagaré la respectiva multa , la estrategia de la prohibición del parrillero hombre se debe mantener — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 16, 2021

Fuera de cámara, una mujer insiste en que le deben pagar por el golpe de la moto. "Pero en eso no se van 200 (200.000 pesos). 200 no me vale el arreglo", dijo la mujer.



"¿Quién me garantiza a mí?", pregunta ella mujer cuando Ospina dice que se va, pero el Alcalde le responde que allí se queda el carro y el conductor.

- Y en Cali ¿Cómo van con la nueva Resolución (23385 de 2020) del uso de cascos para conductores y acompañantes de motos? ¿La @MovilidadCali si está regulándola?



- Pues este es el ejemplo que da @JorgeIvanOspina @AlcaldiaDeCali



(Opiniones: @orozco_angela @MinTransporteCo) pic.twitter.com/QO18zPnB44 — Maria Pacheco (@mapacheco3) March 16, 2021

En esos momentos, un motorratón' o 'mototaxista' se ofrece para bajarlo hasta la parte baja de Siloé, a cuya parte alta a la que solo acceden moto o carros conocidos como 'gualas'.



En redes aparecen apuntes como los de Óscar Gómez, quien pregunta: "¿El parrillero hombre no está prohibido en Cali?".Luis Obeimar Orozco considera que debieron multar al Alcalde "por andar dos hombres en moto y sin el casco de ley".



Julián García anota que "en cualquier momento se puede cuadrar económicamente a la persona afectada, no importa que sea el alcalde, él puede cuadrar de manera rápida esa situación si la otra persona accede y no es delito. El parrilero hombre está permitido en Cali".



El profesor Héctor Alonso Moreno apunta: "El alcalde no usa casco, toma un servicio de transporte no autorizado; y teniendo las competencias no ejerce la función como primera autoridad que le permite conciliar un incidente de tránsito entre un carro de su escolta y una moto particular".



Hubo hasta pugna con tono partidista en política. Jorge Buitrago escribiö: "En respuesta a @galvchristhian y @AlcaldiaDeCali Te equivocas demasiado al encasillar la oposición o la simple crítica de ciudadanos en "Uribistas". Los Caleños también piensan, opinan y defienden su ciudad más allá de cualquier color político. Ojo ahí"



Christhian C. Galvis anota: "Hago referencia a la oposición que viene del uribismo. Es la que más ha sensacionalizado. No me refiero a que toda la oposición sea uribista. Yo sé que sos oposición, pero no uribista. Además, me adhiero a la crítica que hiciste".



Un guarda de la Secretaria de Movilidad atendió el caso y se produjo la inmovilización del carro y de la motocicleta, que no tendría documentación en regla.

