Nariño busca frenar el paso del covid-19 por la frontera

Ante la aparición de los primeros casos del virus del coronavirus en Colombia y el vecino país del Ecuador, las autoridades piden a la comunidad en general no caer en pánico y seguir las recomendaciones que imparten diariamente para prevenir la enfermedad.

Sin embargo, ha generado mucho desconcierto el anuncio que hizo la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Diana Paola Rosero, cuando ante los medios de comunicación regional, contrario a lo que ha dicho el Ministerio de Salud, desestimó el uso del tapabocas.



“No todo el mundo debe utilizar tapabocas, solamente las personas que tienen una enfermedad respiratoria”, dijo la funcionaria en una rueda de prensa convocada con el fin de ratificar el cumplimiento de los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud en Nariño, que por su condición de departamento fronterizo debe asumir mayores controles y poner en marcha fuertes medidas de carácter preventivo.

“Si tiene una enfermedad respiratoria aguda y así debe ser siempre se debe utilizar un tapabocas, las personas que cuidan a estas personas con infección respiratoria aguda también deben tener el tapabocas, el resto de la comunidad no tiene que estar con tapabocas”, enfatizó.



Inclusive, para aumentar aún más el desconcierto entre los asistentes afirmó que “el mal manejo del mismo puede llevar a mayores riesgos en el momento de adquirir la enfermedad”.



Pero en lo que si insistió fue en el lavado permanente de las manos, como mecanismo para prevenir el contagio al igual que mejorar el auto cuidado.



Reconoció que se han celebrado reuniones con los trabajadores de la salud en clínicas, hospitales y centros de salud, dando cumplimiento a la etapa de alistamiento y preparación para insistir en las responsabilidades que tiene cada uno de los actores.



En cuanto se refiere con los controles que se realizan en la frontera colombo ecuatoriana y en particular en el puente internacional de Rumichaca, donde algunos ciudadanos han señalado que no han visto medidas suficientes en materia de salud, Rosero informó que existe un punto de control con la presencia permanente de médicos y enfermeras.



Por su parte en el municipio de Tumaco y la frontera marítima con el Ecuador subrayó que también a través de Sanidad Portuaria y Migración Colombia se adelantan los controles de rigor.



“Vamos a entrar a fortalecer algunos puntos en el departamento donde hay ingreso irregular de muchas personas”, indicó y dijo que se está implementando una estrategia que permita identificar a los ciudadanos que ingresan al país por los pasos ilegales y que pasan de 30.



La funcionaria descartó, por ahora, el cierre de la frontera binacional pero aclaró que se han fijado puntos especiales de control en los sectores de Chiles, El Pedregal, El Encano, Mojarras y El Remolino por donde transitan muchos caminantes especialmente de nacionalidad venezolana.



“Nosotros no podemos cerrar la frontera”, insistió pero además subrayó que “la migración es muy alta, por eso el control no va a ser fácil pero lo estamos haciendo y lo vamos a fortalecer”.



La funcionaria dio un parte de tranquilidad a la comunidad nariñense a la que le pidió no alarmarse ni caer en pánico y exhortó a las alcaldías municipales estar preparadas ante los posibles casos sospechosos de la enfermedad que solo serán manejados e informados a través del Ministerio de Salud y Protección Social.



“Es necesario conservar la calma y no generar el pánico, estamos aplicando todos los protocolos”, insistió.



PASTO