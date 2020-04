Médicos en Nariño, 7 meses sin salario y sin elementos de protección

“Los trabajadores del Hospital Civil de Ipiales exigimos elementos de protección personal y estabilidad laboral”, gritaron con fuerza cerca de medio centenar de médicos, enfermeras y auxiliares quienes tampoco pueden ocultar su gran temor por lo que les pueda pasar a causa del coronavirus.

Lo hicieron a través de un singular plantón, luciendo sus únicas batas blancas y azules y tapabocas con que cuentan hace por menos una semana, acompañados de pancartas en las afueras del centro hospitalario al cual prestan sus servicios en plena frontera Colombo Ecuatoriana, donde el riesgo del contagio es aún mayor por el gran número de muertos y enfermos que se están registrando en el país vecino.



Cenaida Bernal, auxiliar de enfermería vinculada a la institución hace más de 20 años muestra su preocupación y malestar por las difíciles condiciones en que se encuentra tanto ella como sus compañeros de trabajo.



“Es tan grave la situación que ahora estamos atravesando todos los trabajadores del Hospital Civil de Ipiales, que estamos pidiendo se nos suministre los elementos de protección necesarios para atender esta emergencia”, advierte y además recalca que al menos ellos merecen un trato digno de la gerencia.



Pero fue más allá al denunciar que en su caso como enfermera del servicio de urgencias obstétricas, “nos entregan a diario una sola una mascarilla desechable por turno y hace cuatro días nos entregaron apenas un par de gafas”.



“Nosotros estamos desprotegidas cuando le estamos poniendo el pecho a esta grave enfermedad”, asegura luego la angustiada empleada.



Ante la improvisada protesta de los empleados salió surgió la reacción del gerente del mismo hospital, Diego Fernando Morales, quien señala que a raíz de la queja de los empleados sobre la supuesta falta de elementos de protección personal, ha solicitado de manera urgente la visita de auditoría del Instituto Departamental de Salud de Nariño, para verificar la denuncia.



“La institución cuenta actualmente con los elementos de protección personal de acuerdo a los lineamientos y protocolos establecidos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social”, asegura el funcionario, quien revela que por el aumento en el consumo de dichos accesorios médicos, se están adelantando los procesos de adquisición para reposición.



“Se ha solicitado a las Administradoras de Riesgos Laborales a fin de que asuman lo pertinente a su responsabilidad, de acuerdo a los decretos de emergencia establecidos por el Gobierno Nacional”, subraya Morales.



Pero si la situación para el personal médico en el principal centro hospitalario del sur de Nariño ahora se torna crítica, para los empleados de una clínica de la ciudad de Pasto es aún más caótica.



Se trata de la IPS Clínica Los Andes, antes de propiedad de SaludCoop, luego pasó a Cafesalud y ahora está en manos de Medimás EPS, en donde de los 360 empleados a 130 de ellos les adeudan entre tres y siete meses de salarios. Pero eso no es todo al grupo de médicos especialistas se les debe 14 meses de sueldo.



Cuando fue liquidada SaludCoop la clínica tenía una deuda de 9.000 millones de pesos, luego al liquidarse Cafesalud la misma pasó a ser de 23.000 millones y ahora con Medimás asciende a 14.000 millones.



En una comunicación reciente a sus trabajadores la gerencia les informa que en lo corrido del presente año la clínica ha recibido la suma de 5.500 millones de pesos y en el último semestre alrededor de 10.000 millones, y agrega que “la facturación mensual de la IPS en los últimos 10 meses ha sido de 1.200 millones de pesos”.



Sin embargo, los empleados aún no entienden en qué es que se están invirtiendo esos recursos y por qué a ellos no se les paga cumplidamente.



“La clínica desde su intervención viene de mal en peor, a mí ya me están debiendo cinco meses, ahora por el coronavirus estamos arriesgando nuestras vidas y la de nuestros familiares”. advierte el médico Cristian López.



“A mi me deben seis meses y una quincena, la semana pasada pasamos una intención de renuncia por nueve médicos de la clínica, es decir que se va a quedar solamente con ocho médicos, cuando en el área de urgencias atendíamos normalmente 24 médicos”, asegura el especialista Pedro Basante, quien insiste que la situación ya es insostenible y pide se resuelva rápido para poder enfrentar la emergencia que se puede desatar en la ciudad a causa del covid - 19.