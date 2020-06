‘No se pagan por los muertos por covid-19 en Cali’

Después de las amenazas contra su vida que recibió el médico intensivista José Julián Buelvas Díaz en Barranquilla, se denunció que médicos de Cali han sido objeto de intimidaciones.

Así lo denunciaron asociados al Sindicato de Cirujanos que señalan que se ponen a rodar comentarios de un presunto mal manejo del sistema por parte de los médicos.

“Esto nos pone en peligro a nosotros y a nuestras familias”, aseguró Diego Valencia, presidente de este gremio.



En una carta dirigida a la Sociedad de Cirujanos se advierte que hay intimidaciones al personal médico de dos clínicas privadas.



J. Fernando Vélez, en su cuenta de Twitter, afirmó: “Estoy leyendo una gran cantidad de denuncias de amenazas de muerte y epitafios en contra de médicos en distintas clínicas de las ciudades de Barranquilla y Cali, especialmente, motivadas por unas acusaciones irresponsables”.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró la semana pasada en Cali: “Aquí no hay una estigmatización de parte del Ministerio frente a ningún tipo de profesional de la salud, sino un llamado sobre la necesidad de hacer buen uso de las UCI”.



En relación con este tema, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, rechazó “las falsas informaciones y acusaciones contra el personal médico que circulan en redes sociales y hablan de supuesto cobros millonarios por muertes a causa del covid-19”.



La médica Lesmes agregó: “Esta clase de noticias carecen de fundamento y expone la integridad del personal de salud. Yo quiero dejar claro que han habido acusaciones que son falsas, que no tienen ningún fundamento. Decir que estamos dejando a más personas en UCI de las que son y que cada persona que llega mal señalamos que su causa de muerte es covid-19 para ganar recursos, no está bien”.



La funcionaria reiteró que carece de asidero la versión de que se estarían pagando 30 millones de pesos por persona muerta por el nuevo coronavirus.



“Este cobro se dará por la atención integral, eso vale la atención integral de una persona en UCI sin importar si sale viva o muerta”, dijo la médica Lesmes.

