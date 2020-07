Médicos de Cali llegaron a Tumaco para fortalecer barrera contra covid

Para apoyar y capacitar al personal médico que está haciendo frente a la pandemia del coronavirus, llegó a Tumaco, en la costa Pacífica de Nariño, un grupo de profesionales de la salud procedentes de Cali.

Se trata de expertos en medicina intensiva vinculados al Centro Médico Imbanaco, de la capital del Valle del Cauca, que a través de sus conocimientos y amplia experiencia durante 15 días van apoyar el trabajo que están adelantado contra el covid-19, los médicos y enfermeras del hospital San Andrés que presta sus servicios en uno de los municipios más golpeados por la enfermedad en Colombia.

Su agente especial interventor, Pedro Espitia, cuenta con satisfacción sobre la alianza estratégica que tiene la institución hospitalaria con la Universidad Nacional de Colombia y el Centro Médico Imbanaco.



Precisamente con el propósito de fortalecer y capacitar al talento humano del centro hospitalario, el sábado llegó en un avión al puerto, un equipo médico del Centro Médico Imbanaco, conformado por un intensivista, un especialista en seguridad de pacientes, una terapeuta respiratoria y una enfermera.



“Ellos van a entrenar a nuestro personal, hemos seleccionado a un grupo de médicos y enfermeras que se han destacado y han estado muy pendientes de la atención de los pacientes covid”, declaró el funcionario.



La capacitación que recibirán durante estas dos semanas les va a permitir conocer más acerca del mortal virus y recibir la certificación correspondiente.



“Con este ejercicio consideramos que vamos a tener el recurso humano que requiere una Unidad de Cuidados Intensivos como la que estamos poniendo en funcionamiento en este momento en nuestro hospital”, declaró Espitia, quien dijo que este esfuerzo se va a complementar con la estrecha relación que existe con la Universidad Nacional de Colombia.



“Vamos a tener asistencia de medicina intensiva o crítica por lo que los intensivistas de la Universidad Nacional también nos van asistir”, añadió.



El Hospital San Andrés hoy cuenta con dos médicos internistas que están al frente de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, y quienes son los que están tratando a los pacientes que llegan con esta enfermedad letal.



“Nosotros vivimos aquí momentos bastante críticos, por eso insistimos a toda la ciudadanía tumaqueña que guarde el distanciamiento adecuado, el lavado permanente de manos y el uso del tapabocas”, son los consejos que no se cansa en repetir después que en el mes de junio varios de los médicos y enfermeras del centro hospitalario resultaron positivo para covid-19 y debieron someterse a una exigente cuarentena en sus residencias.



“Nosotros llegamos a tener hasta 45 personas infectadas, afortunadamente de ellas solo una presentó una situación particular por lo que se la debió trasladar a una Unidad de Cuidados Intensivos en la ciudad de Pasto”, expresa y dice que la tranquilidad ha retornado porque el personal médico se ha venido reintegrando a sus labores paulatinamente.



Espitia manifiesta que Tumaco con más de 100 días de enfrentar la emergencia sanitaria, tuvo los meses de abril y mayo como los más críticos cuando dijo que la situación “se desbordó”, lo que influyó de alguna manera en el Hospital San Andrés, pero en las últimas semanas los pacientes afectados con el virus están disminuyendo.



En cuanto a la atención hospitalaria actualmente ha mejorado sustancialmente toda vez que ya se cuenta con 15 Unidades de Cuidados Intensivos que ya están disponibles, gracias al apoyo recibido por los Gobiernos Nacional y Departamental y de los comerciantes que fueron muy generosos al donarle al hospital el sistema de gases medicinales.



El hospital que sigue bajo la vigilancia e intervención de la Superintendencia Nacional de Salud ahora se encuentra a la espera de los pacientes que podrían ser evacuados de los 10 municipios del Litoral Pacífico nariñense, donde no existen las capacidades para la atención de pacientes en estado crítico por lo que tienen que ser remitidos a Tumaco.



Este municipio hoy registra 1.540 casos positivos, 365 están pendientes del resultado de las pruebas, hay 691 pacientes recuperados y 59 fallecidos.



PASTO