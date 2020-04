Diez médicos de Pasto en Cuba piden al Gobierno ayuda para volver

Toda una odisea ha sido para 130 colombianos, entre ellos 10 médicos de Nariño, varados en La Habana (Cuba) lograr el anhelado retorno a su país origen, quienes aislados y confinados en casas en arrendamiento, ven con mucha preocupación cómo el Gobierno de Colombia los tiene olvidados a su suerte.

Desde finales de marzo buscan que un vuelo humanitario los devuelva a casa en diferentes regiones de Colombia, pero cómo las Cancillerías de Cuba y Colombia no han logrado ponerse de acuerdo, entonces su pesadilla en tierra extraña y en medio de una terrible pandemia se vuelve interminable.



De esos 130 connacionales, alrededor de 70 son médicos que en enero pasado viajaron a la isla para realizar diferentes especialidades en áreas de la medicina tales como dermatología, psiquiatría, neurocirugía, ginecología, entre otras. Se incluyen también algunos de sus familiares y otros ciudadanos que están en calidad de turistas procedentes de distintas regiones del país y unos pocos extranjeros.



De ese amplio grupo, hay diez médicos que son oriundos del departamento de Nariño, quienes quieren volver pronto a su Patria chica, tras considerar que ahora ante la emergencia social provocada por el coronavirus, podrían prestar sus invaluables servicios en hospitales y clínicas de su región donde los necesitan.



Una de ellas es Blanca Santacruz, una médica general oriunda de la ciudad de Pasto, quien llegó a Cuba el pasado 1 de enero con el fin de hacer su especialidad en psiquiatría la que esperaba terminar al cabo de 3 años.

“Pero se presentó esta situación, por lo cual aquí se suspendieron las residencias, ahora estamos confinados y aislados en nuestras casas en arrendamiento”, sostiene la profesional de la medicina, quien está casada y tiene 2 hijos, uno está viviendo en su natal Pasto y el otro se encuentra en Putumayo.



Su solicitud es que las Cancillerías de ambos países acuerden un vuelo humanitario, “nosotros estamos en capacidad de pagar el transporte aéreo y si es el caso el hospedaje en Bogotá mientras dure nuestra cuarentena”, asegura y recalca que ella y sus compañeros de estudio dependen económicamente de sus familias.



Ahora se sostiene con los giros que le hace su familia para sus gastos prioritarios, “pero los recursos se van agotando y el precio del dólar está muy alto, entonces hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se nos autorice nuestro desplazamiento sin tantas trabas”.



Eso sí, aclara la medica que no es que ella y el resto de galenos se hayan contagiado con el peligroso virus.“No, todos nosotros estamos en buenas condiciones de salud, de hecho, yo hace un mes estoy aislada, no salgo a ningún lado”, reconoce la médica.



Santacruz les envía un mensaje esperanzador a sus familiares en Pasto que se encuentran muy angustiados por su suerte.



“Que estén tranquilos, que afortunadamente estamos sanos, quiero regresar a Colombia para volver a estar junto a mis seres queridos”.



Cuando las comunicaciones se lo permiten dialoga con su esposo, sus hijos y demás familiares, “básicamente para darles a conocer cuál es mi estado de salud”.

Sobre la situación de la pandemia en Cuba cuenta que tanto el número de contagiados como de fallecimientos van en constante aumento.



Leonardo Sierra Patiño es un médico pereirano que hace parte del mismo grupo de colombianos que también quiere volver a Colombia desde Cuba pero aún no lo ha logrado.



“La primera respuesta que nos ha dado el Consulado de Colombia es que debíamos gestionar el pago de ese vuelo, por eso seguimos adelante con la gestión pero ahora estamos con una gran incertidumbre”, afirma el galeno.



Es más, agrega que ahora se amparan en una reciente resolución expedida por el Gobierno de Colombia, en la cual autoriza los vuelos humanitarios para los colombianos que estén atrapados en otras naciones del mundo.



“Nosotros queremos celeridad, la respuesta que nos han dado hasta ahora las autoridades es que están valorando nuestra situación”, precisa y ratifica como lo hizo Blanca Santacruz que “nuestras familias en Colombia tienen dificultades económicas y no pueden seguir generando gastos para subsanar nuestras necesidades aquí en La Habana”.



Pone de conocimiento además que varios de sus amigos médicos están acompañados de sus familiares que son adultos mayores y niños, “ellos están esperando poder retornar al país, cosa que nos ha sido imposible por la falta de prontitud y gestión del Gobierno colombiano”, indica resignado.



Tanto Leonardo como Blanca insisten que una cosa es estar confinados en Colombia, pero otra muy distinta es permanecer en un país lejano, sin recursos económicos, “pasando muchas necesidades y con la intranquilidad de no saber cuándo nos resuelven nuestro asunto”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO