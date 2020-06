Médico que superó el coronavirus en Cali recibió amenazas

"Si mi mamá se muere, se muere usted, doctor". Esta es una de las amenazas que recibió el médico Jorge Salazar cuando volvió a laborar en una clínica del sur de Cali como jefe de la unidad de cuidados intensivos.



El profesional señaló que familiares no solo de esta paciente, sino de otros enfermos se enojan cuando se les explica que muchas personas son asintomáticos en cuanto al coronavirus, pero eso no quiere decir que no tengan la enfermedad.

Anotó que ha habido casos en los cuales la población no comprende que así no tengan síntomas, son portadores del virus.



Agregó que la gente también enoja, cuando al familiar lo remiten a otro centro asistencial, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad que se siguen en



CALI