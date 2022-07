Hernán Olmedo, el médico que operó a Michell Suárez, quien falleció tras un procedimiento estético, lamentó el fatal desenlace de la joven y cuenta detalles de lo que pasó.



El galeno explicó que a la paciente se le realizó un trabajo de lipoescultura y aumento de prótesis a través de un procedimiento ambulatorio “de bajo riesgo y que se hace todo el tiempo en una paciente joven aparentemente sin ningún antecedente importante”.



“Ella inicialmente sale bien, se va para su casa, inclusive sale bien, riéndose, aparentemente en una buena condición y en la misma noche manifiesta tener mucho dolor en el miembro inferior derecho, por lo que debió ser trasladada inmediatamente de nuevo a la clínica donde la empezamos a valorar”, cuenta el galeno.



Luego agrega que el anestesiólogo le empieza a hacer manejo del dolor y asegura que “ella en ningún momento manifiesta síntomas respiratorios, pero a las 7 o 7:15 presenta un paro cardíaco, se activa un código azul y se empiezan las labores de reanimación sin conocer nosotros la causa”.



Para el médico cirujano fue un momento “bastante desconcertante para todo el equipo”.



“Los protocolos de seguridad se aplicaron correctamente, siempre buscamos evitar caer en esta situación y pensamos que no fue una repuesta del cuerpo al procedimiento porque es innegable decir que no tuvo nada que ver pero no hubo impericia durante la cirugía”, finaliza el médico, quien reiteró su dolor por lo ocurrido.

