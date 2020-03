Médico expulsado de vivienda por vecinos ante miedo a covid-19 en Cali

En un comunicado, la Sociedad Colombiana de Pediatria y Puericultura Regional Valle del Cauca expresó su rechazo ante "las agresiones al cuerpo médico y de salud en general que se han venido presentando en nuestra ciudad, algunas personas discriminan a nuestro personal, suponiendo que son portadores de coronavirus".

El médico Cristian Botache, médico residente en una clínica de Cali, cuenta que se mudó a un apartamento del sur para no exponer a una tía, adulta mayor, en su domicilio habitual.



La idea era también estar cerca de su trabajo y minimizar las dificultades en el transporte.



El médico expresó que algunas personas consideran que quien se desempeña en un hospital no puede estar en el mismo edificio donde ellos conviven y así se lo pidieron a la administradora del lugar.



Botache dijo que jamás pensó que sería expulsado de su sitio de vivienda y que esto tuviera que ver con su misión en salud.



Pero su caso no es el único en medio de la emergencia sanitaria en la que el componente de quienes atienden a los pacientes son objeto de discriminaciones.

Cristian Botache, médico en Cali Foto: archivo particular

La Sociedad Colombiana de Pediatria y Puericultura Regional Valle del Cauca aseguró que "los médicos y enfermeros deben quitarse los uniformes y trajes distintivos al salir de las clínicas y hospitales para no ser señalados y atacados por la comunidad e inclusive se han visto afectados en el área de transporte, debido a que el gremio de taxistas no quiere prestarles el servicio, y no conformes con esto están desalojando a los médicos de sus viviendas como ocurrió con el doctor Cristhian Botache Hace pocos días, para lo cual exigimos se abra investigación por las autoridades competentes".



El presidente de la entidad, Ivan Alejandro Villalobos Cano, dijo que "mientras en las noches muchas personas aplauden lo que hacen cada día quienes laboran en el sector salud en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19, otros agreden verbalmente, esto es algo incoherente lo cual nos tiene indignados. Desde nuestra regional exigimos respeto y seguridad para nuestros verdaderos héroes de la salud y recordamos que ellos son los primeros en aplicar el protocolo de asepsia para evitar contagios".