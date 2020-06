Médico dice que dolientes le tomaron foto y lo amenazaron en Cali

El médico Alexander García dijo que el incidente se presentó cuando murió una paciente en el àrea de cuiudados intensivos de una clínica en el centro de Cal..



Fue cuando les pidió a dolientes que no tomaran fotos allí y se enojaron con él.

En la tarde del sábado se presentó el fallecimiento de una paciente de 60 años que presentaba un cuadro clínico no relacionado con la pandemia del coronavirus.



De acuerdo con el testimonio, dolientes entraron a ofrecer su despedida a la persona fallecida y empezaron a tomar fotografías en la unidad de Cuidados Intensivos,



El médico Alexanderr García dijo que al lado de una enfermera les pidieron que no tomaran fotografías al cuerpo de la paciente fallecida. Asegura que uno de los presentes empezó a tomarle fotos y le dijo que "te vamos a mandar a pelar"'.



.El doctor aseguró que fue objeto de palabras groseras y la Policía no llegó en más de media hora. Confesó que teme por su vida, la de sus hijos y su esposa. En ese saentido hizo un llamado al Ministerio de Salud y a la Policía Nacional para que se terminen esta clase de acciones contra el personal de la salud.