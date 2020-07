Por qué Cali quiere replicar fórmula que usó  Guayaquil contra covid

Las autoridades sanitarias de la capital del Valle del Cauca buscan alternativas para evitar que se infarte la red asistencial ante la emergencia por el coronavirus.



El presidente Iván Duque entregó el sábado 100 ventiladores que servirán para la atención de pacientes críticos y no llegar a un punto donde no haya un solo espacio para preservar vidas.



Mientras tanto, el gobierno de Jorge Iván Ospina avanza en su propuesta de entregar 10.000 dosis de ivermectina para pacientes con positivo y asintomáticos.



El Comité de Expertos en Salud (Copesa), coordinado por la médica y exgobernadora Dilian Francisca Toro, presentó la recomendación para el uso de ese medicamernto en Cali y otros ocho municipios.

Usualmente, la ivermectina se ha conocido como antiparasitario de uso animal y contra la malaria. Pero en medio de la crisis sanitaria ese medicamento ha tomado forma de una esperanza por los estudios in vitro y también por experiencias que han dado sus resultados en Perú y Ecuador.



El alcalde Jorge Iván Ospina dice que ha hablado con especialistas de esos países y con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

Esta semana visitamos Mapasingue, Prosperina, Guasmo, Bastión y Chongón llevando kits alimenticios, atención médica, desinfección, fumigación y mascarillas. La fortaleza de los guayaquileños y las acciones concretas implementadas han permitido que nos levantemos juntos. pic.twitter.com/3lKR3NPU90 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) July 12, 2020

En abril Ecuador figuraba como uno de los países con mayor mortalidad en el mundo por el virus y llegaba a 460 muertes diarias en esa ciudad de 2,8 millones de habitantes. El 10 de mayo, por primera vez no se registró ningún fallecido en Guayaquil, donde el promedio diario se redujo notoriamente.

Viteri aseguró que no se sentó a esperar que el Gobierno tomara decisiones y no solo con uno o dos medicamentos, sino que definió 51 puntos de atención, 35 clínicas móviles, contrató 500 médicos para buscar a los pacientes e instaló 300 camas en dos hospitales que se levantaron en un mes.



El proceso se apoyó en la telemedicina, televeterinaria, telepsicología y teleadicciones. Definió atención especial a mujeres embarazadas y un albergue para personas en condición de calle. La iniciativa comprende llevar alimentos a unas 5.000 casas diarias y entregar mascarillas hechas por personas en el desempleo, en especial, mujeres.



Mientras tanto, se promovieron las ciclorrutas para descongestionar de pasajeros los buses.



El abogado Jaime Nebot,, exalcalde de Guayaquil, es líder del Comité Especial de Emergencia por coronavirus en una ciudad cuyo modelo de renovación urbana ha sido puesto como unas propuestas posibles para ordenar a Cali.



Cuenta que "la consigna fue prevenir y curar para evitar la muerte", al ver que muchos se enfocaban en realizar pruebas o comprar respiradores, sin quitarles la importancia a esas dos tareas.



El Comité se enfocó en abastecimiento para la gente que por la cuarentena no puede trabajar Y fueron entregados 50.000 tratamientos incluyendo hidroxicloroquina y azitromicina, al principio importadas. Luego se buscó la materia prima para

elaboración en Ecuador.

Esto se agilizó gracias a que en el Comité hay especialistas en farmacéutica, importación de medicinas, comercio exterior, logística derecho y salud, que buscaron lo más económico, efectivo y sencillo de transportar. Se importaron medicinas de Colombia, Panamá, Paraguay y China.



Aunque la ivermectina y la hidroxicloroquina (contra malaria y en tratamientos de lupus y artritis)., son esenciales en el tratamiento, Nebot señala que no se entrega medicina sin una receta médica, con una dosis precisa.

Debemos insistir e innovar no podemos quedarnos en aumentar las ucis como única salida. Medidas preventivas como lavado de manos, uso de tapabocas , aislamiento es esencial. Debemos además explorar enfoque farmacéutico en casos sospechosos , de riesgo , positivos y contactos. — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) July 8, 2020

La fórmula de Guayaquil no deja de lado las protecciones personales y mantener en casa a población vulnerable.

Desde el Comité de Expertos en Salud COPESA estamos generando proyecciones de los posibles casos de contagio en el Valle del Cauca y analizado la capacidad de ocupación de camas de UCI con el objetivo de tomar decisiones que beneficien a la región. #TrabajoDeCorazón pic.twitter.com/1Imuad58xT — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) July 9, 2020

El alcalde de Cali, médico Jorge Ivván Ospina, dijo que el viernes 3 de julio se inició la entrega de 10.,000 doris de ivermectina, mediante hospitales móviles, para pacientes asintomáticos y con positivos.



La doctora Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Pública, informó que la ocupación en UCI para pacientes con covid-19 llegó al 95 por ciento



Dijo que "de 397 camas dispoonibles ya 385 son pacientes confirmados y sospechosos de covid-19". La entrega de los ventiladores por parte del Presidente permite mejorar el porcentaje, pero la meta de las autoridades es reducir el número de pacientes en condición crítica.



Torres señaló que la Clínica Champagnat, la clínica del sur Unidos por la Vida, tendrá 10 ventiladores más.



Al Presidente se le presentó la propuesta que busca disminuir las complicaciones para derivar a cuidados intensivos. Luego se conoció que el Ministerio de Salud no avalava el ensayo.



El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dio paso al ensayo clínico en Cali, pero señaló que no se ha comprobado la eficiencia de la ivermectina.