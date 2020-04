El llanto de una médica en Cali tras ser discriminada en supermercado

El personal de salud está siendo blanco de discriminación en espacios públicos, como en las filas, actividades de compra o en servicios de transporte masivo en varios puntos del país.



En la mañana del martes se presentó una denuncia por el tratamiento a una médica en un establecimiento comercial en Cali.

La doctora Ángela María Villegas salió de prestar sus servicios en una entidad de salud y se acercó a un supermercado Superinter de la avenida Guadalupe, en el sur de la capital del Valle del Cauca,



La medica, que usaba uniforme, entró pese a muestra de recelo, pero cuando realizaba su recorrido para comprar unos artículos, desde el pasillo principal, un vigilante exclamó: "Niña, ¿usted se va a ir? Es que la gente está impaciente por su presencia aquí".

Villegas no pudo ocultar su desconcierto y llanto. En su estado apenas pudo explicar que no usaba el mismo traje con el que atiende a pacientes y allegados en la casa de salud.

La doctora había salido de su turno de 12 horas y asegura que tenía un uniforme distinto al que usa para la atención de personas que sufren complicaciones respiratorias.



"Desde que llegué me discriminaron porque llegué con mi uniforme. Quiero decirles que no me lo voy a quitar porque estoy orgullosa de ser médica. No estoy de acuerdo que estén discriminando al personal de salud. Todos merecemos respeto, quienes nos enfrentamos a esta situación sin saber qué nos espera, sin importar qué va a pasar con nosotros y nuestras familias cuando nos exponemos, de verdad, no más discriminación al personal de salud", dijo en un video.

Mientras algunos aplaudimos su valiente labor para salvar a la humanidad, los médicos siguen siendo víctimas de odiosa discriminación.

Mientras algunos aplaudimos su valiente labor para salvar a la humanidad, los médicos siguen siendo víctimas de odiosa discriminación.

Este es el caso de la médica Ángela María Villegas, en un supermercado de Cali.

