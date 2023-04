En videos, el alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía, aparece sin camisa, con el pantalón desabrochado y bailando en una discoteca. Desde ese momento fue envuelto por un escándalo atribuido al consumo de licor.



Sus allegados luego aseguraron que le suministraron escopolamina. El gobernante local habló en Caracol Radio y dio su versión.

El domingo 9 de abril, Mejía apareció semidesnudo en una discoteca de Calima El Darién, municipio turístico en el occidente del Valle del Cauca, a más de horas de Cali.



En las imágenes se aprecia que baila, no tiene camisa y muestra su entrepierna. En esa localidad empezaron las críticas y comentarios por el comportamiento del Alcalde e incluso pidieron su renuncia.



Martín Alfonso Mejía alcalde de Calima El Darién. Foto: archivo particular

"Lo que siento es vergüenza al ver las imágenes de ese video. Estoy destrozado", dijo el Alcalde en una entrevista, a través de Caracol Cali.



El funcionario dice que su familia, sus cuatro hijos, han sufrido este episodio. Asegura que fue un complot en el que intentaron matarlo.



De acuerdo con su testimonio, no recuerda sino hasta cuando llegaba a la discoteca.



Cuenta que al día siguiente no se despertaba y su novia con su secretario de Salud, Alejandro Guevara, vieron que eso no era normal y decidieron llevarlo, en forma directa, a una clínica del sur de Cali.



Mejía dice que eso lo salvó. Que salió el martes de la clínica, pero debieron llevarlo al día siguiente porque seguía en estado de somnolencia y hablando en forma incoherente.



El dueño de la discoteca salió a decir que el Alcalde no podía decir que en su negocio expendían licor adulterado por salvarse de la situación. Mejía dice que nunca ha dicho nada del negocio ni del propietario con el que ha compartido campañas de política.



En los exámenes de orina se habría probado que el mandatario estaba intoxicado, según el abogado del Alcalde, Armando Escobar. El reporte dice que es benzodiacepina metabólicos, sustancia altamente peligrosa que generalmente es utilizada en la elaboración o en asocio con la escopolamina.



Para Mejía, de Alianza Verde, detrás hay enemigos poderosos porque a las 11:00 de la mañana del lunes funcionarios de la Procuraduría ya estaban en Calima El Darién, mientras que él no se había ni despertado.

