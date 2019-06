‘Me comprometo por Cali y el civismo, ¿y vos?’

Sin excepción, gran parte de los 44 monumentos de Cali lucen desde esta semana su mejor traje para motivar a la población en la ciudad a comprometerse por la capital vallecaucana, por el cuidado del medio ambiente y por ser mejores ciudadanos.

Esta es una campaña de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana del municipio que resaltó la necesidad de impulsar y renovar el sentido de pertenencia por Cali y por ello, esta campaña. “Si ponemos un granito de arena podemos generar transformaciones en el mediano y largo plazo”, dijo la titular de esta dependencia, Rocío Gutiérrez.

Hubo ciudadanos que reflexionaron sobre la campaña. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO