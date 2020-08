Mauricio Bastidas, actor herido en atraco, busca plata para su cirugía

"Sigo en pie de lucha y mis proyectos no se van a parar", dice el actor Mauricio Bastidas Ospina, quien fue herido por atracadores en el centro de Cali y sufrió una herida en la cara, por la que necesita una cirugía estética.



La Policía busca a los involucrados en el atraco, que no sería el primero similar en el sector.



En la tarde del pasado jueves, Bastidas se encontraba en un vehículo cuando se le acercó un hombre que portaba un arma y se dispuso a quitarle el celular en la carrera 4 con calle 15, centro urbano de la capital del Valle. Luego quiso arrebatarle una cadena y el actor opuso resistencia.



En esos momentos, uno de los atracadores le disparó. El impacto dio en la cara, a la altura de la mejilla derecha. El agresor se fue con otro hombre en una motocicleta.



En un video y sobre una camilla, Bastidas dijo: "Gracias a Dios estoy vivo. Esto lo hago y lo permito hacer para que ustedes se den cuenta lo que hace un maldito que no tiene oficio en la vida. Se me robó el Iphone, eso no importa, pero atentó contra mi vida".



El actor, reconocido por series como 'Tres Milagros'y 'Marbelle', debió ser sometido a un procedimiento en un centro asistencial, pero requiere una cirugía estética.



"Hay gente que me está criticando por la campaña que empezó Marcela, que me dijo 'no te quiero ver así'. Yo no me estoy muriendo de hambre, pero no tengo la plata para operarme. Agradezco a la gente que está respondiendo a un gesto de ella. Que la indiferencia no nos mate, que el odio y rencor no nos esté consumiendo. Estoy en una lucha para seguir adelante, un abrazo para todos", dijo Bastidas en un video.



El actor anunció que no se va a frenar. "Vamos a mandar la serie ya que el diablo quiso frenarme, pero lo que hizo fue darme más fuerzas. Sí se puede peluches. Voy por más y las situaciones adversas jamás me van a detener, no es primera vez que me pasa y siempre salgo avante y victorioso..!!".



Dijo que su cuenta de ahorros para el recaudo de la operación es Davivienda, 016090679578, a su nombre.para este recaudo.

