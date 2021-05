Se debe distribuir ingreso, pagar mejor y dar trabajo: Armitage

El empresario Maurice Armitage considera que la crítica situación social que salió a flote en estas dos semanas del paro nacional y en la que se han registrado muertes, ataques a bala y choques entre civiles e indígenas, no se soluciona con violencia, ni con balas.



Dice que todos en el país deben ceder, con diálogo y con una mejor redistribución de los ingresos por parte de quienes tiene más oportunidades frente a otros.

"Aquí ha pasado una cosa importante es que ya el Gobierno Nacional entendió que Colombia entera está apoyando, el paro 70 por ciento de las personas de este país está apoyando, pero es un paro que ha tenido unas características tristes para nosotros porque en determinados momentos ha sido violento. No quiero juzgar quién fue el que fue violento, ni más faltaba, pero eso ha creado cierto escozor", dice el empresario, quien es el fundador de la Siderúrgica de Occidente (Sidoc) y del Ingenio de Occidente, en el norte del Cauca.



El excalcalde de Cali -llegó a la Administración en 2015- añade frente a esos hechos de violencia durante el paro nacional que "independientemente de eso se ha afectado la economía del país horriblemente, sobre todo en el caso en el que puedo decir. Casi todas la empresas, todos los negocios, chiquitos, grandes o medianos, está parados y eso lo que hace es acrecentar la pobreza, el hambre y el desasosiego".



Señala que el paro conducirá a que haya cambios importantes. "También creo en eso. Este paro también está haciendo conciencia de que la gente socialmente tiene que cambiar, tiene que abrir otras alternativas y tenemos que distribuir los ingresos mucho mejor en el país.



Sobre esa distribución explicó: "Independientemente de lo que haga yo porque lo que yo he venido haciendo hace 15 años es distribuir las utilidades con la gente que trabaja con uno. Yo diría que el gran cambio es un cambio espiritual y emotivo de la gente. Yo le pongo ejemplos. Los colombianos no somos muy dados a distribuir el ingreso. No valoramos la mano de obra de los que están más sobaos".

Anota al respecto: "Yo le doy va dar un ejemplo. Vamos a un restaurante. Estamos allá, pedimos una comida cara, ni nos preocupamos de la propina para darle al mesero, sino del whisky y la langosta que nos estuviéramos comiendo. Eso por un lado y salimos, y la gente coge y deja una monedita o dos moneditas a quien le estaba cuidando el carro. Eso no tiene que ser así".



Sostuvo, también: "Tenemos que distribuir el ingreso. Hay que ser conscientes de que los que están mal, que tenemos que ayudar ahora y eso no es que estemos haciendo caridad. Lo que yo he estado planteando es que valoremos más la mano de obra".



Reitera que hay que hacer valer esa mano de obra. "Que la gente tenga la oportunidad, que uno como empresario tiene que saber que si a uno le va bien les tiene que ir bien a los empleados nuestros. Hay mucha gente en negocios pequeños que no pueden pagar ni siquiera el salario mínimo, pero hay muchas empresas que se pegan de ese salario mínimo, sabiendo que la mano de obra no les cuesta nada y no reparten y no hacen que el ingreso se mejore para mucha gente. En la medida en que seamos capaces de que la gente gane más, de que distribuyamos el ingreso, a través de la mano de obra, Colombia se va a desarrollar más, va a haber más industria, va haber más desarrollo. Ahora eso, acompañado de que tenemos que dar un impulso rápido a minimizar el hambre que existe".



Dice que cuando salió de la Alcaldía (estuvo entre enero de 2016 y diciembre de 2019) había población con hambre.



"Cali tiene más de 150.000 personas que se acuestan con menos de una comida diaria. En nuestra Alcaldía llegamos a darles a 60.000. Hay que volver a volcarse a eso. Hay que darles estudio. Afortunadamente oí al presidente (Iván Duque) hablando de que les van a dar universidad gratis a los muchachos. Maravilloso, pero a esto, no solo hay que darles estudios, hay que pensar primero en darles algún trabajo, en el orden departamental o privado". dice.



Advierte, además: "Hay que darles la oportunidad de que puedan tener ingreso, porque se levantan por la mañana y la mamá lo primero que les dice es: 'Mijo, vaya a la calle a ver qué puede traer para el almuerzo, si es que puede conseguir algo'. Eso es lo tenemos que resolver. Lo tengo claro, yo creo que a nuestros mandatarios les falta mucho recorrer calle, saber la angustia de la gente. Eso es lo primero que digo. Esto no se sabe de hablar paja. Esto hay que ir y conocer cómo es la situación del que está más sobao, entender y comprender".



Cuando el empresario se refiere a la violencia recalca: "Para mí la violencia va acompañada de dar trabajo a la gente, a esos muchachos. Empezamos la idea de los gestores de paz en la Alcaldía. Logramos darles ayuda a casi 2.000 y pico de muchachos en esos cuatro años".



Dice que en este momento se debe pensar en "darles alternativas de estudios ingresos y de trabajo y, sobretodo, de ayuda psicosocial para ir sacándolos del mundo del delito a que pasen al mundo de la cultura, al mundo del empleo sano. Tienen que estudiar y el que no estudia no tiene trabajo, pero hay que ayudar, no podemos dejar a toda esa juventud sola".



En cuanto al tiroteo que hubo el domingo 9 de mayo en el sur de Cali, tras confrontaciones entre civiles e indígenas en esa zona de la ciudad, el empresario Armiitage dice: "Tristemente. Por supuesto que socialmente es grave, pero eso allí no pasó más que ser una reyerta (...) Esto no es a bala. Esto es con diálogo, con conciencia social y cediendo toda nuestra sociedad, todos los que tenemos más oportunidades tenemos que ceder y, por supuesto, que también los del paro, también tienen que ceder. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo".

Indica que la crisis que ya venía desde que empezó el coronavirus en el país, desde 2020.



"Venimos de un año de una pandemia gravísima, en la que se ha acrecentado más el hambre de la que se teníamos. Cuando yo salí de la Alcaldía había situaciones muy tristes en Colombia, Yo hace cuatro años saqué un video que decía que Colombia si no cambiamos el aspecto del trabajo y valorar más la mano de obra, el país puede agravarse, eso nos está pasando. Llegó el momento donde todos tenemos que aportar".



Explica, a su vez: "El mensaje que le doy a Colombia entera es que seamos conscientes de que tenemos problemas sociales graves y esto eso problemas no se solucionan haciendo discurso ni haciendo nada. Se solucionan teniendo actitudes positivas de cómo distribuir mejor el ingreso, pagar mejor a nuestra gente y al que no sea empleado. No soy muy religioso, pero tener la bondad de pensar en el otro".



Dice que los colombianos se van del país a buscar dinero e ingresos. "Se van a Estados Unidos a lavar platos porque allí les pagan mejor por una hora de trabajo. Nosotros tenemos que ponerle valor a la mano de obra y ese valor es un esfuerzo de todos".



Agrega que tiene una siderúrgica y un pequeño ingenio para dar empleo. "Eso lo he montado para darle trabajo a la gente del norte del Cauca y eso es lo que tenemos que hacer".



El exalcalde de 76 años dice que esto lo señala, no con el ánimo de pensar en una reelección política.



