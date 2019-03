En acto por la paz, Alcalde de Cali le ofreció excusas a Gobernadora

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que pedía públicamente excusas a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y al senador Alexander López.



Lo hizo en un acto se firma del Pacto Municipal por la Paz, la Vida y la Reconciliación, iniciativa del Consejo Municipal de Paz.



Estaban el exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle; el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Francisco de Roux, S.J.; el senador de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Pablo Catatumbo Torres; la vicepresidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Xiomara Balanta; el representante del PNUD Pablo Ruiz Hiebra; y la periodista, Claudia Palacios.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, tomó la palabra durante el acto en el Centro Cultural de la ciudad durante la firma del Paco, que tiene el apoyo de la Procuraduría Provincial, la Personería Municipal y el Mecanismo de Verificación de la ONU..



"La paz no es un propósito, la paz tiene que ser una actitud de los colombianos. Y yo soy el primero en dar ejemplo en la actitud. Y en ese sentido voy decir, como dijo el padre Francisco de Roux, no somos perfectos. Y tengo que dar ejemplo,. en este último mes he estado exasperado y no estoy dando ejemplo en mi actitud de paz y quiero decir públicamente que le pido excusas a la gobernadora del Valle, por haberle levantado la voz", dijo el mandatario local.

Anotó que un aporte a la paz es que "yo como funcionario tengo que dar ejemplo. Eso tengo que reconocerlo y también lo digo en el caso de Alexander Lopez, que me exaspero, Y por eso le pido excusas".



Armitage se refería a un pronunciamiento en el club Colombia, donde estaba presente le Gobernadora y le dijo que había encontrado que ella estaría detrás del manejo politizado del deporte. Esta semana los funcionarios compartieron mensajes de alegría porque el Valle fue escogido como sede de los Juegos Panamericanos Junior.



Armitage lideró el pacto como un acto simbólico en el que diferentes organizaciones e instituciones se comprometieron a promover, desde su accionar, el respeto por la igualdad, la no discriminación y la protección de los derechos humanos.



“Cali es el epicentro urbano más importante del suroccidente, somos la Capital del Pacífico colombiano y una ciudad que en el marco del conflicto ha tenido muchas consecuencias, tenemos una historia de dolor y de sufrimiento. Somos receptores de víctimas, y de excombatientes desde hace más de 16 años. Esto nos plantea un desafío y la obligación de liderar procesos de compromisos por la paz, la reconciliación y, sobretodo, la vida”, precisó Rocío Gutiérrez Cely, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali.

CALI