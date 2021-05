Polémica con Mateo Carvajal y Beto Coral por civil disparando en Cali

El centro de la polémica ha sido por Andrés Escobar, quien el pasado 28 de mayo apareció en imágenes en el barrio Ciudad Jardín, en Cali, con un arma -él asegura que es de fogueo- disparando en contra de personas.



Ante esto, el activista Beto Coral subió un video donde mostró una foto de influencer Mateo Carvajal y algunas modelos caleñas, pero asegurando que "no tienen responsabilidad ninguna, son asaltados de buena fe porque fueron contratados por un criminal", dijo.



Posteriormente, Mateo Carvajal recibió presuntas amenazas debido a que las personas lo estarían asociando con Andrés Escobar.



Sin embargo, las cosas llegaron al punto en que, según pantallazos de conversaciones entre Carvajal y Coral, se habrían insultado.



Luego de la polémica que estalló en redes sociales, ambos aparecieron en vivo por Instagram aclarando la situación que se presentó. Coral le pidió disculpa por el insulto hacia Carvajal.



"Yo no me pego de su contenido basura. Solo vi que usted contrató a un paramilitar, un asesino y dijo que no era culpa suya", dijo Coral, según los pantallazos de la conversación suministrados por Mateo Carvajal.



A lo cual, el modelo aseguró que en caso de que pasara cualquier cosa a su familia, "me quedo acordando de usted. Las cosas con mi familia son de otro color".



Finalmente zanjaron el tema: "El señor Mateo se disculpa conmigo por el mensaje donde se interpretan unas amenazas. Yo también me disculpé con el por el insulto. Sin embargo, me reafirmo en lo dicho en el video: NINGÚN influencer que aparece en fotos con Andrés Escobar, tiene algo que ver con su actuar", comentó Coral por Twitter.



Cabe mencionar que en esta misma red social, el activista aseguró que ha estado recibiendo amenazas tras la denuncia en contra de Andrés Escobar.



