Lo que sería el fragmento de una dentadura y la vértebra de un colosal animal, diferente de los conocidos por el ser humano de esta época, dejaron boquiabiertos a algunos areneros que hicieron el extraño descubrimiento.



Los areneros suelen excavar cerca de ríos para eso: extraer arena.

En esa actividad se toparon con parte de una osamenta.



¿Qué animal era? Fue la pregunta y luego, la noticia corrió de voz a voz hasta que llegó a arqueólogos del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural (Inciva), en Cali, quienes acudieron, de inmediato al sitio.



Está ubicado cerca del río Cauca, en la vereda llamada el Paso de la Torre, que suele atraer a visitantes y a turistas a esta zona rural de Yumbo.



Este es el municipio industrial del Valle del Cauca, al norte de la capital vallecaucana.



Fue allí donde los arqueólogos del Inciva le notificaron el descubrimiento al director de la entidad, Jonathan Velásquez, quien ratificó el hallazgo la semana pasada.



El funcionario señaló que los restos podrían ser de un mastodonte, uno de estos gigantes que deambulaban por la Tierra en la Era del Hielo hasta hace 10.000 años.



Pero manifestó que todo está bajo análisis para dar un dictamen final de si es un mastodonte o no, y si no lo es, qué tipo de especie fue encontrada.



Pero hasta ahora, la hipótesis más fuerte es la de posibles restos de un mastodonte, un mamífero un poco más pequeño que el mamut, especie extinta y que como la del mastodonte, se remonta a la prehistoria. Además, estos animales tenían piernas más cortas, eran más bajos de altura y sus cabezas eran más aplanadas que las de los mamuts.



A su vez, los mastodontes eran más grandes que los elefantes y se diferenciaban de estos últimos porque se caracterizaban por su pelambre. Y es lógico, si debían sobrevivir a muy bajas temperaturas.



Lo que más llama la atención es que el mastodonte era un poblador principal de tierras gélidas en América del Norte, Europa y Asia.



Sin embargo, en el Inciva, así como entre la comunidad del Paso de la Torre hay expectativa. Pero, sobre todo, entre los habitantes del Paso de la Torre, que ruegan por la confirmación de que en estas tierras vallecaucanas hubiera vivido un mastodonte, pues de ser así, el turismo se dispararía mucho más para una reactivación económica ante las secuelas de la pandemia y el paro nacional del año pasado.



De hecho, en la investigación se incluyó tratar de determinar cómo estos restos habrían llegado al Valle, porque algunos estudios no arrojan que a este departamento y a la región del suroccidente colombiano pudieran haber arribado gigantes como estos. Es así que otra de las hipótesis que se busca aclarar es si estos restos llegaron a la zona rural de Yumbo, producto del tráfico ilegal de piezas arqueológicas.



Hasta ahora, lo que se conoce es que si se confirma que es un mastodonte podría ser de la Era Pleistoceno del período Cuaternario, durante el cual, grandes extensiones en el planeta se cubrieron de hielo.



En 2018 también hubo revuelo en el Valle del Cauca por el hallazgo de la osamenta de otro posible mastodonte. Esa vez fue en el municipio El Cerrito, a 30 minutos de Yumbo. Aquel descubrimiento fue cerca de otro río, el Zabaletas.



