Masacres y combates ponen en jaque al Cauca

Los tres asesinatos de dos mujeres y un hombre, a quienes campesinos e indígenas de la zona de la vereda El Amparo, zona rural del municipio Suárez los vieron vivos antes de que desconocidos le dispararan a la altura de la cabeza y los dejaran abandonados, les recordó el terror vivido hace 18 años.

En ese corredor del Naya, donde está ubicado el resguardo Cerro Tijeras, en Cauca y donde quedaron abandonados el sábado pasado los cadáveres de estas personas, solían bajar y subir paramilitares del Bloque Calima que cometieron la más cruel masacre en aquella Semana Santa de 2001 y ahora, como lo han estado viviendo, en especial, en los últimos dos años, la zozobra y el miedo volvieron por la presencia de grupos armados. No solo de disidentes de las Farc, que ahora se hacen llamar nuevo sexto frente, sino de otros grupos de paramilitares y de las Guerrillas Unidas del Pacífico y del Eln, en alianzas con narcotraficantes.

Ahora con el hallazgo de estos cuerpos, entre ellos, una mujer que fue identificada como Claudia Patricia Loaiza Guerrero, oriunda de Cali, la incertidumbre crece, teniendo en cuenta que la semana pasada, Iván Márquez, quien hizo parte de los acuerdos de paz entre el entonces Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y las Farc, anunció retomar las armas, junto a Jesús Santrich.



El alcalde de Suárez, Hernando Ramírez, dijo que se desconocen los móviles de este triple crimen. “Lo único que sabemos es que los asesinaron con arma de fuego”.



La preocupación aumenta, pues pocas horas después de que la comunidad alertara a las autoridades sobre este triple asesinato, a 425 kilómetros de esta zona rural de Suárez, fueron encontrados otros tres cuerpos que no habían sido identificados. Fue en zona rural de Corinto, que al igual que Suárez queda en el norte del Cauca.



A estas víctimas las asesinaron, también por disparos en la cabeza y, según el comandante de la Policía del Cauca, coronel Fabio Rojas, tenían señales de tortura. Añadió que sus rostros estaban envueltos en bolsas plásticas de color negro, las cuales estaban amarradas con alambres. Así mismo, indicó que los cuerpos fueron bajados por desconocidos en una camioneta de estacas para dejarlos en una vía en la zona San Rafael, en dirección a Corinto.



El oficial señaló que un inspector de Policía se trasladó al área en esta localidad para llevar el cuerpo a una funeraria del casco urbano para luego remitir los cadáveres a Santander de Quilichao, en el norte caucano, para identificar los cuerpos. Con respecto al triple asesinato en Suárez, los cadáveres fueron sacados de El Amparo, que corresponde al corregimiento Betulia, cerca de una zona llamada El Despunte para ser llevados a la cabecera municipal de Suárez.



Sin embargo, como lo recalcó el comandante de la Policía de Cauca, miembros de comunidades de El Amparo y del resguardo Cerro Tijeras, aseguraron que la otra mujer y el hombre, entre las tres víctimas, no vivían en esta región. Hasta se llegó a especular que serían extranjeros, pero esta versión no ha sido confirmada.



Todos estos hechos y el asesinato de 19 indígenas en Cauca tienen en alerta a autoridades de estas comunidades, sobre todo, después del anuncio de Iván Márquez. Es por ello que la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (Acin) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) informaron en un comunicado lo convenido con otras organizaciones a nivel nacional, el pasado 30 de agosto: “Reconocemos y denunciamos al Gobierno Nacional como el primer responsable de esta situación de paz frustrada en el país, con sus embates contra la Justicia Especial para la Paz (JEP), el incumplimiento de las 16 curules para las víctimas, los 758 líderes sociales y 150 excombatientes asesinados hasta el día de hoy, así como el incumplimiento con la integralidad de los puntos del acuerdo de paz, en especial el capítulo étnico”.



El comunicado agrega: “También entendemos y comprendemos todos los factores estructurales, históricos, sociales, económicos y políticos que están en las causas de este conflicto. Pero entendemos también que hacer la guerra no es el resultado mecánico de estas condiciones, ni del incumplimiento del estado, sino el resultado de una decisión política y estamos en total desacuerdo con la decisión tomada por parte de este sector de las ex-Farc".



A su vez, los indígenas expresaron que no deben ser confundidas sus movilizaciones con hechos propiciados por grupos armados ilegales.



“Así mismo, en cumplimiento de los mandatos orientados por la sabiduría de nuestras comunidades, rechazamos a todos los actores en armas y nos declaramos en contra no solamente de la presencia de esta y otras guerrillas, así como del Ejército en nuestros territorios, sino en contra de la guerra en todas sus dimensiones. Esto porque la hemos vivido en carne propia, más allá de los últimos 50 años, durante más de 5 siglos que llevamos soportándola, incluso cuando fue inevitable que nos tocara meternos directamente con ella”, dice el comunicado de las autoridades indígenas.



A toda esta situación se suman los combates que se reanudaron en inmediaciones a Morales y Suárez, en el norte de Cauca por lo que siguen los desplazamientos de familias que motivaron a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Defensoría del Pueblo a lanzar un SOS por el confinamiento de unas 500 personas. Todas ellas de las veredas Los Mangos, La Esmeralda y la zona baja de Naranjal.

De hecho, delegados de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA y de la Defensoría quedaron en medio del fuego cruzado hace dos semanas.



Según señalaron habitantes de Morales, algunas familias del área rural se fueron a la vereda Pan de Azúcar, por miedo a que un grupo armado cumpla amenazas y por los combates.



“La situación es complicada porque no hay enfrentamiento pero están presionando a la gente para que salgan, anoche hubo bastante gente que se movió a Pan de Azúcar”, dijo.



El alcalde de Morales, Silvio Villegas, indicó que la situación se registra en el territorio del Consejo Comunitario La Fortaleza, especialmente en las veredas El Socorro, Piedra del Oso, Playón, El Diviso, Pan de Azúcar, Altamira y Unión Hatillo.



“Hay presencia de un grupo armado desde hace casi tres años (…) Hay presencia de cultivos ilícitos y últimamente de una disidencia de las Farc que se llama la Jaime Martínez, el Ejército está en la zona”, dijo el mandatario.



Las personas que se quedaron en sus casas, han quedado confinadas debido al temor de salir de sus hogares.



“Ya se activaron las alertas y dispositivos y ya entregamos los kits de emergencia a las familias por si se ven obligadas a hospedarse en la escuela o en el salón comunal”, agregó el mandatario local.



CALI Y POPAYÁN