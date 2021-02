Alerta por masacre en Nariño: Cuatro jóvenes asesinados en Policarpa

Una nueva masacre de cuatro jóvenes se registró en Nariño, en circunstancias que son objeto de investigación por parte de las autoridades.

El comandante de Policía Nariño, coronel Nelson Dabey Parrado, confirmó que el lamentable hecho de violencia se produjo en zona rural del municipio Policarpa, donde existe una fuerte incidencia de varios grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico.



“Acabaron de traer cuatro cuerpos sin vida al municipio de Policarpa. Estamos a la espera de la inspección técnica de los cadáveres”, informó el oficial, quien dijo que se está tratando de establecer su identidad.



Los cuerpos fueron trasladados esta tarde desde el corregimiento de El Ejido donde habrían sido asesinados con armas de fuego por desconocidos, hasta la cabecera de este municipio localizado al norte del departamento.



“Aún no sabemos la causa de la muerte”, indicó y añadió que todavía no existe claridad si la masacre se registró el domingo o en la madrugada de hoy.



“La comunidad los trajo hasta Policarpa, estamos a la espera de conocer las causas de la muerte”, recalcó.



Confirmó que los jóvenes habían desaparecido el pasado viernes en el sur del departamento del Cauca y residían en la localidad de El Bordo.



Las autoridades investigan si la identidad de los cuerpos corresponde a la de cuatro jóvenes que se movilizaban en un vehículo tipo campero, por una de las vías del municipio caucano del Patía, cuando habrían sido interceptados por desconocidos y llevados con rumbo desconocido.



Sus familiares habrían informado a las autoridades que los muchachos habían salido con destino a Nariño en busca de mejores oportunidades de trabajo, pero horas después señalaron que habían perdido toda comunicación con sus hijos identificados como Julián David Ortiz Hoyos, Daniel Felipe Paz, Fabio Alejandro Navia y Yulieth Mellizo.



La ex alcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera Tarazona, lamentó el hecho y sostuvo que “cuatro jóvenes fueron asesinados, rechazamos estos actos de violencia y exigimos a las autoridades investigación y judicialización de los responsables”.



El pasado 24 de enero, hombres armados asesinaron a cinco jóvenes que departían en una finca, en la vereda Cerro Rico, en el corregimiento Chambimbal. El hecho dejó heridos a un menor, de 17 años, y al mayordomo del predio, de 60 años.



