Masacre en Buenaventura: hallan tres cadáveres cerca del puente El Piñal

El miedo en Buenaventura se mantiene latente por homicidios selectivos que no han cesado, pese a la tregua entre las bandas 'Shottas' y 'Espartanos' que se disputan el control territorial en el casco urbano con 12 comunas de la principal ciudad puerto del Pacífico colombiano.

Ahora, hay temor por el hallazgo de tres cadáveres, de dos hombres y una mujer, en el sector conocido como La Palera. Es una zona cerca del puente El Piñal, muy transitada por propios y visitantes a Buenaventura.

Población de Buenaventura carga con la crisis por violencia y falta de oportunidades

Se estima que las víctimas son jóvenes. El caso recordó el hallazgo de otros tres cuerpos, el 16 de agosto de este año, cuando ya había comenzado la tregua que finalizaba el 4 de noviembre y se extendió hasta el 4 de febrero.



El personero para los Derechos Humanos en esta ciudad, José Luis Bernat, dijo que los cuerpos aún no presentan un avanzado estado de descomposición.

Refuerzos de la Fuerzas Miltiares.

Señaló que las autoridades están adelantando las investigaciones para determinar lo ocurrido.



Estos tres crímenes mantienen en zozobra a la comunidad, pues fueron dejados en un área, donde además del alto flujo vehicular y de transeúntes, arriban pequeñas embarcaciones para descargar madera y otras mercancías.



Si bien los enfrentamientos entre 'Shottas' y 'Espartanos' han disminuido, como lo reconoce monseñor Jaramillo, desde el 10 de agosto de este año, cuando hubo una tregua inicial de 30 días, tras la instalación de ese Espacio de Conversación Sociojurídica con el compromiso de que ambas bandas dejaran de matarse entre sí y que no siguieran convirtiendo las calles en un campo de batalla, la cifra de muertos está latente. No ha cesado.



No en la misma proporción de años anteriores, cuando en un mes se hablaba de hasta 30 muertes violentas, pero el registro de homicidios por armas de fuego, especialmente, no dejan aún de causar asombro y de generar preguntas sobre qué tan sólidos son estos compromisos ahora que ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ volvieron a extender la intención de no seguir asesinándose.



Sin embargo, como lo explicó monseñor Jaramillo a EL TIEMPO, el compromiso central es reducir los enfrentamientos. Afirmó que así ha sucedido desde agosto hasta noviembre, teniendo en cuenta que el 4 de este mes se vencía el plazo de la tregua y que luego se prolongó hasta el 4 de febrero del año entrante.



Monseñor aseguró que no se puede hablar de un acuerdo de paz o de un pacto porque no existe todavía el marco jurídico que permita a los miembros de las bandas entrar en una ley de sometimiento a la justicia que solo dependerá del mismo Gobierno Nacional.



Hasta ahora, el Estado ha sido representado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien ha encabezado el proceso, de la mano de la Diócesis de Buenaventura y con el respaldo de la alcaldía de la ciudad puerto. La vicepresidenta Francia Márquez también ha hecho presencia en Buenaventura.



Lo hizo el año pasado, cuando empezaron los acercamientos entre las bandas con el Gobierno y la Diócesis de Buenaventura, y después en agosto de este 2023, sosteniendo estar atenta a todo este proceso que es largo y delicado.



Sin embargo, como a mediados del año lo dijo monseñor Jaramillo, a comienzos de este 2023, el compromiso de las bandas se descarriló y por ello se hizo necesario que en julio pasado se estableciera, de nuevo, la voluntad entre las partes, pues los homicidios han continuado.



CALI