Alcalde de Cali pidió que el FBI investigue la masacre de Llano Verde

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a través de una carta enviada al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, solicitó que el FBI (Federal Bureau of Investigation) que acompañe la investigación de la masacre de cinco menores de edad que conmocionó a toda la ciudad y el país el pasado 11 de agosto en el oriente de esta capital.



La masacre ocurrió en Llano Verde, el barrio creado hace siete años para familias en condición de desplazamientos, de reinsertados y de quienes fueron reubicados por vivir en zonas inundables en el jarillón del río Cauca. Los cadáveres de los niños fueron hallados por sus familias en un cañaduzal.



"Estamos en un mundo globalizado y la globalización no puede ser únicamente para marcas y mercados; la globalización también tiene que servirnos para la justicia, el intercambio de información y el aprovechamiento de tecnología", manifestó Ospina.



El mandatario de los caleños dijo que la agencia de investigación criminal de los Estados Unidos puede aportar en términos de 'big data' y tecnología, con respecto a las armas utilizadas y en comunicaciones.



Se trata de niños afrodescendientes víctimas de la violencia, porque sus familias llegaron desplazadas a la ciudad FACEBOOK

El mandatario anotó que el hecho de violencia en Llano Verde tiene unos diferenciadores claros y por eso la importancia de movilizar todos los esfuerzos para esclarecer los hechos.



"Se trata de niños afrodescendientes víctimas de la violencia, porque sus familias llegaron desplazadas a la ciudad; porque son casos donde han ocurrido eventos violentos previos y porque necesitamos evitar, al máximo, que hechos de este orden vuelvan a ocurrir frente a adolescentes y niños", afirmó Ospina.



El jefe del ejecutivo caleño destacó que aunque se cuenta con los mejores investigadores del país en este tema, "estamos frente a una situación global muy complicada; estamos hablando del fenómeno del narcotráfico, del mercado ilegal de armas, que necesita una respuesta transnacional ante episodios de tal calificación".



El sepelio colectivo se llevó a cabo en medio de una caravana custodiada por la policía hasta un cementerio de la vía a Yumbo. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

"La cooperación internacional entre el gobierno norteamericano y Colombia se ha dado en muchos casos. Que sea esta la oportunidad para que se dé en la búsqueda de la verdad y la justicia de los más necesitados, como son las familias de estos niños de Llano Verde. Creo que no tendría por qué no posibilitarse, dado que estamos en un concierto internacional de tráfico de drogas y de armas", precisó Ospina.



"Necesitamos ese acompañamiento para conocer la verdad, para que se esclarezcan los hechos y para que exista justicia, que es la mejor manera de honrar la memoria de estos niños y adolescentes masacrados”, sostuvo el mandatario local.



Las familias de las víctimas, que denunciaron haber sido amenazadas, pidieron celeridad en la investigación, pues ya van tres semanas sin conocer quiénes perpetraron la masacre en esta zona del oriente de Cali.



Algunos habitantes de Llano Verde cuestionan la labor de la Policía, en relación con no haber detenido a dos supuestos hombres que habrían visto salir del cañaduzal esa noche del martes 11 de agosto, untados de sangre y con machetes.



Por su parte, la Policía Nacional informó que, hasta ahora, el material recogido en el cañaduzal donde se encontraron los cuerpos no darían indicios de que la Fuerza Pública estuviera involucrada en el múltiple crimen.



El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis Vargas, indicó: "En esa revisión que estamos haciendo encontramos el procedimiento de la Policía ajustado a la ley".



Vargas anotó que se están analizando elementos con otros hallados en esta zona del barrio Llano Verde.



La Fiscalía informó que se trabaja con drones y con aplicación de tecnología, además de que se están recopilando muestras para someterlas a análisis en un laboratorio biológico.



Hay más de 30 investigadores, entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Dijin de la Policía Nacional, trabajando en el caso.



