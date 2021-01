Los nuevos hallazgos en la escena del crimen de la masacre de Buga

Una comisión de más de 50 funcionarios, entre investigadores, peritos y expertos en campos técnico-científicos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía, recogió más de 100 elementos materiales de prueba y evidencia física, dijo la vicefiscal general de la Nación, Martha Yaneth Mancera.



(Le puede interesar: Crimen de artista y líder juvenil asombra a una ladera en Cali)

Mancera dijo que expertos empezaron con la recolección de pruebas en la vereda Cerro Rico, donde se realizó un nuevo recorrido a la escena, como uno de los espacios más importantes para la investigación.



Anotó: "los elementos que hemos recolectado son importantes y serán valorados por expertos".



En el proceso de recolección de pruebas fueron incautadas tres armas de fuego, las cuales son sometidas a análisis balísticos; además de vainillas 9 milímetros, rastros biológicos y otros elementos encontrados en el sitio. Así mismo, se recogieron entrevistas e imágenes topográficas tomadas con ayuda de drones.



(Lea también: Tres días de duelo en Cali por la muerte de Carlos Holmes Trujillo)

Dolor por la partida trágica de jóvenes asesinados en Buga Foto: Santiago Saldarriaga

El alcalde de Buga, Julián Rojas, dictó tres días de duelo por la terrible perdida de los jóvenes Juan Pablo Marín Pérez, Nicolás Suárez Valencia, Sara García, Valentina Arias y Jacobo Alberto Pérez Vásquez.



La gobernadora Clara Luz Roldán pidió esperar la investigación y reiteró que con la alcaldía de Buga se aportan $ 200 millones como recompensa.



Hombres armados irrumpieron al amanecer del domingo en la finca de la vereda Cerro Rico, corregimiento de Chambimbal, donde jóvenes compartían desde la noche del sábado. Allí preguntaron por el hijo del dueño del predio y cuando tuvieron resistencia empezaron un ataque a bala, dice una versión.



(Le recomendamos leer: Ellos son las cinco víctimas de la masacre que sacudió a Buga)

Totalmente desconcertado como muchos colombianos que han sabido de la masacre de cinco jóvenes FACEBOOK

TWITTER

El obispo de Buga, José Roberto Ospina Leongómez, se declaró "con indignación y profundo dolor, con rabia y totalmente desconcertado como muchos bugueños y colombianos que han sabido de la masacre de cinco jóvenes bachilleres y dos más que están heridos. Quiero expresarles a las familias un abrazo de solidaridad en su dolor y una palabra de hermano y amigo que sufre también con ustedes".



El funeral de Sara García, hija del médico César García y Acenet Rodríguez, fue acompañado ayer por compañeros de colegio y de la carrera de veterinaria, a la que entraba esta semana al segundo semestre.



El club Huracanes de Hockey rindió homenaje a Nicolás Suárez Valencia y a Jacobo Alberto Pérez Vásquez.



(Además: La polémica recomendación de Natalia París para no tener covid-19)

Homenaje del club Huracanes de Hockey en sepelio de jóvenes en Buga Foto: EFE

"Sé que acontecimientos de estos no tienen ninguna lógica ni explicación distinta de la brutalidad de los insensatos y criminales que no tienen misericordia de los demás ni de ellos mismos. Es inconcebible que haya una sociedad que vea morir

indefensos a quienes llenaban el corazón y la mente con la ilusión de prepararse para la vida, y que tenían el futuro en sus manos", dijo el obispo Ospina.



Mientras que los bugueños lloraban en los sepelios, la comisión investigadora recorría los pasos de quienes cometieron esa masacre. Por ahora no se inclinan por al menos tres hipótesis.



(Puede leer: La multa que pagó Elizabeth Loaiza por violación a territorio wayuu)

#ATENCIÓN | Vicefiscal General de la Nación, Martha Yaneth Mancera, coordina labores investigativas para esclarecer el crimen de cinco jóvenes, ocurrido el 24 de enero pasado, en zona rural de Buga #ValleDelCauca. pic.twitter.com/xPgl9OvjuP — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 26, 2021

La solidaridad de los vallecaucanos está con los familiares de los cinco jóvenes que perdieron sus vidas el fin de semana en #Buga. Sus muertes no quedarán impunes. pic.twitter.com/KKplP3Pa2d — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) January 25, 2021

Ayer se recordaba que en otro predio de Cerro Rico el 12 de enero fue asesinado el exconcejal Carlos Erlid González. Hasta ahora no se aclaran los hechos.

Más contenido de Colombia:

-Alerta en el mundo vallenato: Jorge Oñate 'se encuentra delicado'



-Piden mantener cuidados pese a la disminución de contagios en Medellín



-Video: joven intentó agredir a dos policías con un destornillador

CALI