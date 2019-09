Más de mil mujeres, a salvo de violencia de género en el Valle

Para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género en el Valle del Cauca, la Gobernación, a través de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual realizó el primer diagnóstico a la Ruta de Atención y Denuncia que se hace desde el Observatorio Departamental de Género (OGEN). Sus conclusiones son clave para avanzar en la protección de las vallecaucanas.



El informe dice que de 1.667 casos reportados en el departamento, 1.026 casos fueron atendidos y las mujeres fueron contactadas, en el primer acercamiento cuando se les ha brindado la atención oportuna y la orientación necesaria, dijo Luz Adriana Londoño, titular de la dependencia.

“De los casos reportados, tenemos 626 en los que no hemos podido contactar a las mujeres debido a las fallas que se han presentado en el momento en que han utilizado la herramienta los funcionarios. Entonces que nos dice eso que tenemos que implementar mucho más las capacitaciones con los funcionarios para que estos errores no se cometan, porque debido a esto no sabemos si las mujeres tienen medida de protección, no sabemos en qué condiciones están, pues no tenemos forma de contactarlas”, advirtió Londoño.



Una de las mayores preocupaciones es la real protección de las víctimas, dijo la funcionaria. “Vimos que hay dificultades en las medidas de protección que se les asignan a las mujeres. Es importante que las víctimas, sobre todo de violencia física, a la primera institución que acudan para activar la Ruta sea una institución de salud porque de ello depende que puedan tener medidas de protección oportuna como son los hogares de acogida. Es importante que esto se realice pues lo que nosotros encontramos es que de los 1.667 casos solamente el 10 por ciento activaron la Ruta a través de salud”.



Para la Secretaria de Mujer del Valle, es necesario reconocer el esfuerzo que se hace con la Fiscalía para la capacitación de funcionarios, especialmente de las Comisarías de Familia donde aún se presentan dificultades para el cumplimiento de las medidas de protección.



“Encontramos un 56 por ciento de casos en los que se han incumplido las medidas de protección y no hemos visto que se haya hecho nada al interior de las instituciones para poder sancionar a los victimarios que están incumpliendo las medidas de protección”, dijo.



La mayor queja por parte de las víctimas es que no son efectivas las medidas y tenemos dificultades con algunas personas de la institución porque no están activando la Ruta como es. También la rotación de personal policial capacitado con un enfoque de género se convierte en una situación por mejorar para la atención.



Londoño dijo que “a la señora Gobernadora le preocupa mucho la seguridad de la mujer siendo el departamento uno de los que presenta mayor número de feminicidios, ella desea que todas las instituciones que hacen parte de la Ruta les den atención oportuna a las mujeres. Por eso, estamos nosotros como articuladores, la Secretaría de Mujer para que las instituciones que tienen que brindar todo ese acompañamiento a la mujer haga su mejor esfuerzo”.



La funcionaria comentó que "el diagnóstico nos permite a nosotros tener ese panorama, poder crear acciones de mejora y poder tener una articulación realmente oportuna con todas las instituciones que hacen parte de la Ruta, dijo la funcionaria y concluyó al decir que “el fin último es que no tengamos feminicidios, que tengamos mujeres protegidas atendidas y sobre todo que tengamos una atención humanizada, como es el querer de la Gobernadora: que las mujeres tangan una atención humanizada, que realmente a la hora que ellas lleguen a que les orienten, a que les acompañen, a que les protejan, se encuentren con funcionarios capaces competentes y humanos que puedan recibir las denuncias”.