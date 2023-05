Un estudio de la Universidad Johns Hopkins, aliado de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS). y la Secretaría de Movilidad del Distrito de Cali señala los factores de riesgo en vías más complejos en la capital del Valle del Cauca.



Los resultados fueron presentados en la ‘Séptima Semana Mundial de la Seguridad Vial de las Naciones Unidas’, que se conmemora cada dos años en mayo.

El estudio presenta mediciones de los que se consideran factores de riesgo vial. Desde el inicio (junio de 2021), los motociclistas han sido los usuarios que con mayor frecuencia exceden la velocidad establecida.



Así, el documento de la Universidad Johns Hopkins y la Secretaria de Movilidad, advierte que el 53 por ciento de los conductores de motos pasa por alto los límites de velocidad fijados por autoridades.



Les siguen los conductores de taxis como segundos usuarios de vías que más conducen con exceso de velocidad, con una proporción del 46 por ciento. La cifra representa un aumento de seis puntos porcentuales en comparación con el estudio de junio de 2021.

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo. Foto: Alcaldía de Cali

William Vallejo, secretario de Movilidad Distrital, dijo que "el estudio nos demuestra que sí existe un exceso de velocidad en las calles, que la percepción en las vías es diferente. Las mediciones se realizaron de día y lo más probable es que en la noche ese exceso de velocidad supere el 50% de los vehículos que transitan".



Especificó que "el límite de velocidad en todas las áreas urbanas es de 50 kilómetros por hora, entonces todas las vías en Cali que tengan señalización de 60 kilómetros por hora debe ser reducida a 50".



En ese mismo contexto, según la argumentación de Vallejo, también deben cambiarse los patrones de modificación, a través de los dispositivos de cámaras, para ajustarse a esos nuevos límites máximos expuestos en la ley, de estricto cumplimiento a nivel nacional



El Secretario dice que "por tipo de vía, las mediciones de la Universidad Johns Hopkins revelaron que los usuarios exceden la velocidad sobre todo en vías de 30 kilómetros por hora".



De acuerdo con las mediciones de marzo de este año, tres de cada cuatro conductores sobrepasaba este límite. En el caso de las vías de 50 kilómetros por hora, la proporción de conductores que manejaba con exceso de velocidad fue del 16 por ciento.

Andrés Vecino, investigador de la Universidad John Hopkins. Foto: secretaria de Movilidad de Cali

Andrés Vecino, investigador de la Universidad John Hopkins, hizo ver que "el año pasado en la ciudad murieron 327 personas, 53 por ciento motociclistas, 97 por ciento usuarios vulnerables en la vía".



Según Vecino, "lo que se debe hacer es llevar a cabo acciones como la fiscalización, de infraestructura suave y comunicación, para dar más margen de maniobra a los conductores, mejorar los tiempos de reacción, reducir la energía de impacto y las víctimas mortales”.



Un detalle de la universidad se refiere que "casi todos los usuarios de moto observados usaban casco, solo un 84 por ciento lo portaba de manera apropiada y abrochado. El uso correcto de este elemento de protección puede reducir el riesgo de muerte en 42 por ciento y la probabilidad de lesiones graves en la cabeza en un 69 por ciento, en caso de un siniestro vial".



Vecino advierte que “el 99 por ciento de los caleños usa el casco y solo el 84 por cientp lo usa abrochado. No tener el casco abrochado es lo mismo que no tenerlo; en el caso de un siniestro la probabilidad de una lesión grave craneal es alta. Una de cada tres personas que mueren en las vías, son muertes que pueden ser prevenidas si usaran el casco de forma correcta".



El uso correcto del cinturón de seguridad por parte de usuarios de vehículos de cuatro ruedas se ha mantenido estable en los últimos años. De acuerdo con las últimas mediciones de este factor de riesgo, el 85 por ciento de los conductores usaba el cinturón de manera correcta. Su uso entre los pasajeros de los asientos traseros en general fue bajo, en particular el de los taxis (8 por ciento).

María Fernanda Cárdenas, coordinadora de Comunicaciones de Vital Strategies Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

María Fernanda Cárdenas, coordinadora de Comunicaciones de Vital Strategies, dice que es fundamental para exponer este estudio sobre el impacto que tiene la velocidad, convirtiéndolo en campañas de seguridad vial que salven más vidas.



“Cali está trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con Bogotá para realizar esa campaña de medios masivos que le hable a los motociclistas. Tenemos que atacar ese problema y desde comunicaciones estamos convirtiendo esos datos en historias”, aseguró Cárdenas.



Desde 2021, la Universidad Johns Hopkins, en conjunto con la Universidad de Los Andes, realiza estudios observacionales sobre los principales factores de riesgo en la vía.



Las mediciones forman parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS), un programa de cooperación internacional que apoya a Cali desde 2020 en la adopción de estrategias para salvar vidas en el tránsito.

