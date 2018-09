Más de 7.000 perros en Cali siguen sin el microchip

Son 14 las razas de perros que se consideran de manejo especial y de tenencia responsable por parte de sus dueños y quienes deben acatar la medida de implantarles a sus mascotas un microchip que permita su identificación y registro.



Esta medida rige desde que el nuevo Código de Policía entró en vigencia, a partir de agosto del año pasado.

Según el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, en la ciudad hay 9.000 caninos de entre un total de 250.000 animales domésticos, cuyo manejo es de más cuidado y prevención para evitar riesgo de mordeduras. Estas razas son bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasileiro, bull terrier, rottweiler, tosa japonés, mastín napolitano, de presa canario, pit bull terrier, american pit bull terrier, american staffordshire terrier, y staffordshire terrier.



El funcionario indicó que se han implantado más de 1.900 dispositivos y la idea es que antes de termine este año se completen los 9.000. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el costo para adquirir estos dispositivos es de 19.096 pesos y la implantación vale otros 10.400.

El secretario Durán añadió que la Alcaldía invirtió más de 30 millones de pesos en solo la compra de estos dispositivos para ponerlos y sostuvo que el municipio ha venido haciendo campañas para que la población tome conciencia de la importancia de la medida.



A través del Centro de Zoonosis, adscrito a la Secretaría de Salud local, ya se han realizado registros de perros especiales, por ejemplo, en las comunas 2, 10, 12, 17 y 21, en norte, sur, suroriente y oriente de Cali.

“Estamos haciendo pedagogía de este tema porque puede representar un problema de salud pública. No somos nosotros como secretaría quienes sancionamos. Estamos facilitando el proceso para que los dueños de estos perros asuman su responsabilidad”, dijo Durán.



Es así que el sábado pasado, funcionarios de Zoonosis estuvieron en la calle 72F # 5N-02, del barrio Floralia, en el nororiente caleño, informando a la ciudadanía sobre los microchips.



El intendente Jorge Eliécer Zorrilla, comandante de la Policía Ambiental de Cali, expresó que la persona que no tenga vigente el registro del canino o no lo haya hecho puede ser sancionada con una multa que equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 786.880 pesos.



Así mismo, la Policía Ambiental indicó que solo hasta el 10 de mayo pasado se impusieron 146 comparendos a dueños de animales, cuyos comportamientos fueron irregulares. De ese número, 45 comparendos se relacionaron con los perros de tenencia especial, involucrados en alguna agresión. Hasta el 29 de agosto de este 2018, la Secretaría de Salud reportó 2.562 casos de mordeduras por animales en Cali.



Érika Zamira Fernández, presidente y fundadora de la organización Puro Pitbull, dijo que la falta del cumplimiento de la ley se debe a la poca conciencia de la comunidad. Defensores de animales señalaron la importancia de la medida, pero también piden más acciones a las autoridades para evitar maltratos y vejámenes contra animales domésticos.

Requisitos para colocar dispositivo

El propietario del animal debe llevar la cédula original (ser mayor de edad) y una fotocopia. Deberá firmar una carta de compromiso. Pagar el microchip ($ 19.096) por Baloto o Banco de Occidente y su implante ($ 10.400) en el sitio. También debe llevar el animal con collar, correa y bozal puesto y presentar el carné de vacunación del animal con vacuna antirrábica vigente (menos de un año de haberse aplicado).

En Cali existen nueve centros veterinarios que acogen el plan de microchips para los caninos.



