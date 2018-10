Más de 500 puestos en oferta en el sistema de transporte MIO en Cali

🚌 #TrabajoSiHay Participa de nuestra gran convocatoria laboral que realizaremos el martes 23 de octubre, desde las 8 a.m. hasta las 11 a.m en el Centro de eventos y exposiciones Las Orquídeas. Son más de 500 vacantes para conductores, técnicos eléctricos y mecánicos, etc. pic.twitter.com/igs4j4MB7P