Más de 30 estafados con la 'Casa en el aire' en 4 capitales del país

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación señala que la estafa se consumaría mediante la oferta de propiedades en remates a cargo de juzgados. En unos casos, los bienes no existían y en otros estaban cobijados por demandas o embargos.



El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) maneja datos que asociarían 32 casos de personas que resultaron estafadas por la banda 'Casa en el aire', 17 de ellas en Cali y las restantes en ciudades como Barranquilla (Atlántico), Montería (Córdoba) y Bogotá.

Los clientes que denunciaron la estafa dicen que firmaban contratos con una inmobiliaria y constructora, con sede en Barranquilla, que "supuestamente gestionaba la adquisición de los bienessujetos a remate o la cesión".



Según la investigación, los hoy asegurados, a través de la empresa privada, creada en agosto de 2014 en la capital del Atlántico y con sedes en diferentes ciudades, una de ellas en Cali, "al parecer, ofrecían a sus víctimas la venta de inmuebles, que se encontraban vinculados en procesos en distintos juzgados, pendientes de ser rematados".

Los afectados escogían el bien inmueble de su interés y llegaban a un acuerdo con los representantes de la inmobiliaria para cancelar el 50 por ciento del valor del mismo, con el propósito de que la firma pudiera postularse en los remates o solicitar la cesión de los créditos hipotecarios que recaían sobre ellos, explicó la directora Seccional Cali, Eufemia Cárdenas Luna.



De acuerdo con la Fiscalía, "las víctimas alcanzaron a pagar el 50 por ciento de los inmuebles que pensaban adquirir, mediante procesos de remate en juzgados a través de la inmobiliaria de los investigados, pero estos nunca se efectuaron porque los bienes no existían o no eran objeto de demandas y embargos, entre otras irregularidades. Solo en Cali, el monto de la estafa se calcula en más de $1.800 millones".

En el proceso hay nterceptación de llamadas telefónicas, inspecciones a lugares y procesos y búsquedas en bases de datos. Los investigadores manejan información sobre que "en algunos casos, los inmuebles no existían; en otros nunca tuvieron demandas ante juzgados, estando libres de gravamen alguno".



El comunicado dice que "si bien unos bienes tenían demandas en algunos juzgados civiles, los imputados al parecer no se inscribieron para los remates o no solicitaron la cesión de créditos".



El ente acusador señala que solo en la capital vallecaucana el monto de la estafa ascendió a $1.878’340.000 y, contando las otras zonas, alcanzaría los $3.000’000.000.

La inmobiliaria y constructora fueron allanadas por servidores del CTI Seccional Cali, adscritos al Grupo de Casos Priorizados.



En audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó cargos por como presuntos autores

materiales de concierto para delinquir agravado y estafa agravada modalidad masa, delitos que ninguno aceptó. El hombre fue cobijado con aseguramiento en prisión y las dos mujeres con detención domiciliaria.



Este operativo se enmarca en la estrategia de priorización de casos para contrarrestar fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, promovida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.