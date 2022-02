La Registraduría en Cali instó a la ciudadanía a estar pendiente y verificar estado de trámites para que le entreguen sus documentos de identidad. En algunos casos por robo, porque se extraviaron o debido a que expiden por primera vez.

Este llamado se debe a la acumulación de, por lo menos, 30.000 cédulas que aún no han sido reclamadas y cuyo número sigue en ascenso.



"Queremos informar a la opinión pública y a la ciudadanía en general, que hay más de 30.000 documentos de identidad que fueron tramitados en la Registraduría de Cali que no han sido reclamados por sus circulares”, dijo el registrador especial de Cali, Juan Carlos Dorado.



Contar con estos documentos es indispensable, teniendo en cuenta que acercan las elecciones de Congreso de la República.



De acuerdo con la Registraduría, la población puede verificar si el documento está listo o no en este link: https://www.registraduria.gov.co



Allí, el usuario debe bajar y encontrará una caja, en la que se lee: '¿Está listo mi documento de identidad? La persona digita su número de cédula y oprime la palabra 'consultar'.



Para reservar una cita por internet siga estos pasos:



Ingrese a www.registraduria.gov.co haga clic en el banner 'Asignación de citas'.



Seleccione la opción de registro y diligencie todos los datos requeridos.



Una vez complete esta información a su correo electrónico llegará un mensaje a través del cual podrá activar su cuenta.



Ingrese a 'Reservar' e inicie sesión con su usuario y contraseña.



Reserve su cita para realizar su trámite de identificación en cualquiera de las Registradurías, en el horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.



Recibirá en su correo electrónico la confirmación de la cita, la cual deberá mostrar al momento de acercarse a la Registraduría.



CALI