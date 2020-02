Más de 3.000 cupos de estudios presenciales ofrece el Sena en el Valle

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió sus inscripciones para 346 programas de formación y hay 3.194 cupos disponibles en Cali.

El director de Formación Profesional del Sena, Farid Figueroa, dijo que la invitación es a acceder a las oportunidades para formarse en el Sena, “con alta calidad y de manera pertinente, enmarcadas en las industrias 4.0 y economía naranja, principalmente”.



Los aspirantes deberán verificar los requisitos de ingreso antes de su inscripción, y podrán elegir otra carrera como segunda opción.



“La modalidad que ofrece esta convocatoria es presencial y tiene opciones de jornadas diurna de 6 a.m. a 6 p.m.; mixta de 6 a.m. a 10 p.m.; nocturna de 6 p.m. a 10 p.m.; y madrugada de 10 p.m. a 6 a.m. Las jornadas disponibles se pueden leer en la descripción de cada programa”, comunicó el Sena.



Los interesados deberán preinscribirse, a través de la página www.senasofiaplus.edu.co