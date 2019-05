Más de 200 familias afectadas por el incendio en el centro de Cali

Con la tristeza de haber perdio las ventas de uno de los días más movidos del año, unos 200 empleados deambulaban en las afueras de tres centros comerciales afectados por un incendio en el centro de Cali.

Héctor Giraldo, dueño del taller de relojería ‘Chiqui’, que se vio consumida por las llamas, contaba que “este hecho afecta a personas que tenían un empleo directo y las familias que están detrás de cada una de quienes trabajamos acá”.

El incendio cubrió unios 80 locales, unos por el fuego y otros por el uso del agua para extinguir las llamas.



“En estos momentos está cerrado el negocio y nos sentimos sin empleo. No sabemos el monto de los daños”, dijo Giraldo.



El sábado 11 de mayo, la jornada transcurría con normalidad para los comerciantes del centro de la capital del Valle del Cauca, con ánimos y expectativas por el Día de la Madre, que usualmente es una de las celebraciones de mayor demanda de artículos.

A las 9 de la noche, todo cambió bajo el murmullo de un incendio en uno de los centros comerciales de la carrera 9 entre calles 13 y 14.



El incendio afectó en mayor medida las partes altas de las estructuras donde están ubicadas bodegas, donde se almacenaban textiles, zapatos, gorras, correas, joyerías también negociantes de icopor, desechables y mercancías varias como juguetes. Estas perdidas son millonarias y aún no se ha detallado un censo exacto. Una sola bodega perdió unos 140 millones de pesos



Los Bomberos de Cali debieron luchar por lo alto del lugar y los materiales almacenados.



Para frenar las llamas intervinieron cerca de 50 bomberos, con 20 vehículos entre máquinas extintoras y de altura asumieron las tareas.

Fueron más de 12 horas de trabajo para así lograr terminar la conflagración en la mañana del domingo.



Por ahora, las autoridades competentes se encargan de inspeccionar el lugar afectado y ayudados de cámaras de seguridad a los alrededores, investigan las causas del siniestro que no dejó personas lesionadas, pero sí murieron dos caninos y un gato que se encontraban en los establecimientos.



Los comerciantes elevaron un llamado de ayuda a la Administración Municipal, al Gobierno Nacional, porque en cada bodega, ventas ambulantes y carretas está el patrimonio de años de trabajo y el sustento de familias que suman unas 500 personas.



