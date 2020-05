Más de 100.000 empleados regresan y en el centro hay protesta en Cali

En Cali ya se suman 250.000 personas en actividad a partir de las dispociones del Gobierno.



En la apertura de nuevos sectores, la Alcaldía dio pasaporte sanitario al regreso este lunes de unos 118.000 empleados en Cali.



A los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM) llegaron unas 500 personas, entre trransportadores y excarretilleros, vendedores, gestores ciudadanos y ambientales, y migrantes que piden soluciones alimentarias, laborales y de transporte.



El alcalde Jorge Iván Ospina anunció el último corredor humanitario con venezolanos pero le dijo al Goibierno que no se descargue en un ente territorial ante un problema tan agudo.

El secretario de Desarrollo Económico Municipal, Argemiro Cortés, pidió llevar procesos y controles que no representen riesgos para la salud en la ciudad.

Con la construcción y la manufactura ya habían entreado 149.000 personas.



En la página web de la Alcaldía se han registrado 10.750 empresas, de las cuales 5.128 corresponden al sector de la construcción y 3.876 de la manufactura.



Cortés, pidió que exista autorregulación. "Cali requiere el regreso de estos 118.000 empleados adicionales pero se requiere prevención y atención a las normas porque se debe evitar que sea un factor de más emergencia".



El presidente de Fenalco Valle, Octavio Quintero, indicó que regresan unos 118.000 empleos y la consigna es que sea con alta responsabilidad con la salud y la comunidad.



Desde este lunes 11 de mayo se integran las actividades al por mayor de vehículos, maquinaria, muebles y equipos; y al por menor de papelerías, librerías, concesionarios

Para la Asociación Colombiana de Perqueñas y Medianas Industrias (Acopi), bajo la dirección de Yitcy Becerra, el número de unidades productivas que ha retornado no es el mayoritario.

Precisó que en abril con la apertura inicial solo volvió un 16 por ciento de las empresas pequeñas y medianas.



Mientras tanto, conforme al decreto nacional, se espera mayor movimiento en calles y

espacios públicos con el permiso para que menores de más de 6 años, entre niños, niñas y adolescentes, puedan salir al aire libre tres veces a la semana, por media hora al día, entre las 4 y las 6 de la tarde. Deberán ir acompañados de un adulto, no mayor de 60 años. El uso de tapabocas es obligatorio.

Protesta en el centro

En la mañana el centro de Cali, en espercial alrecedor de la Alcaldía, se congestionó con la movilizacióin de excarretillero que ahora conducen carros, exgestores de cultura o ambiente y migrantes venezolanos. Portaban trapos rojos para pedir ayuda alimentartia y regreso a sus actividades.



Elizabet Beltrán, como gestora cívica, dijo que"nos prometieron unas ayudas alimentarias pero no llegan. Ya llevamos un tiempo en busca de acuerdo. Somos 1.500 gestores y no tenemos subsidios. Necesitamos que se sientan con nosotros en una mesa de trabajo con los Ministerios de Ambiente y Cultura"



En la protesta estaban unos 120 conductores de los carros que fueron entregados por sustitución de carretillas en los últimos años. Ellos reclaman participación en la recolección de residuos de construcción. Un vocero dice que recibieron un bono hace más de un mes pero no han tenido más apoyo.



Hasta ahora la Unidad Administrrativa de Servicios Públicos no le sha respondido su petición en la platafor,ma digital para trabajar por pico y placa.



Los maigrantes se unieron en un coro que decía: "Queremos transporte" con la idea de regresar a su país.



El alcalde Jorge Iván Ospina salió a responder que se realizará el último corredor humanitartio para migrantes pero le dijo al Presidente y al Ministerio de Relaciones Exteriores que noi se le puede cargar este asunto tan crítico a un ente territorial.



Las autoridades mantenían control en la ciudad. En los carros se permite la movilización de dos personas, incluido el conductor, con la posibilidad de un menor de edad o una persona que requiera asistencia para su movilización.